Juergen Klopp: W tym momencie czujemy się źle, ale to tylko chwila. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

"Wierzę w moich piłkarzy i to tak bardzo, że trudno to sobie wyobrazić. Gdyby ktoś powiedział mi, że po dwóch meczach z Manchesterem City będziemy mieć cztery punkty przewagi nad tym zespołem, to zapłaciłbym za to każde pieniądze" - powiedział trener Liverpoolu Juergen Klopp po meczu na Etihad Stadium. "The Reds" przegrali z obrońcami tytułu 1-2. Ekipa z Anfield Road nadal jest liderem Premier League, ale ma tylko cztery punkty przewagi na "The Citizens".

"Chcemy zakończyć sezon najlepiej jak to możliwe. Wciąż jesteśmy w dobrej sytuacji. Oczywiście w tym momencie czujemy się źle, ale to tylko chwila. Przed nami przygotowania do następnego meczu i wykonamy je w 100 procentach. To wszystko" - dodał Klopp.