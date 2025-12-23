Głośny transfer do Ekstraklasy. Powrót po aż dziesięciu latach

9. w tabeli Ekstraklasy Korona Kielce szukała nowego snajpera. Jeszcze w poniedziałek serwis planetnogomet.si pisał o zainteresowaniu Słoweńcem Andresem Vombergarem z argentyńskiego San Lorenzo. We wtorek pojawiły się jeszcze inne wieści - Piotr Koźmiński z Goal.pl twierdził, że zespół ze stolicy województwa świętokrzyskiego rozmawia z Mariuszem Stępińskim.

Dziennikarz podawał, że to "zaawansowana sprawa", a porozumienie ma być blisko. Transfer został ogłoszony po 20:00. Wypuszczono filmik, w którym nowy nabytek jawi się w biurze działaczy na stadionie jako niespodziewany gość podczas wigilii.

Stępiński formalnie jest jeszcze w Omonii Nikozja, do której trafił w styczniu 2024 r. z Arisu Limassol. 1 stycznia będzie już jednak graczem Korony. Kontrakt potrwa do końca tego sezonu z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

Dyrektor sportowy opowiedział mi o projekcie. Myślę, że coś ciekawego się tutaj tworzy i fajnie będzie być tego częścią. Pierwszy kontakt nastąpił jakiś czas temu, ale dopiero gdy dyrektor sportowy, Paweł Tomczyk, przyleciał do mnie na Cypr, wiedziałem, że zainteresowanie ze strony Korony jest duże. A ja lubię być w miejscach, gdzie ktoś naprawdę mnie chce i na mnie liczy. To był fajny sygnał i m.in. dlatego zdecydowałem się na Koronę

CV Mariusza Stępińskiego. 14 goli w Serie A, 4 mecze dla reprezentacji

Na Cyprze grał od 2021 r., wcześniej reprezentował barwy Lecce, dwóch zespołów z Werony, czyli Chievo i Hellasu oraz francuskiego Nantes. To właśnie ten ostatni klub był kierunkiem 30-latka po wyjeździe z Polski. Miało to miejsce latem 2016 roku, więc potencjalny powrót na nasze boiska miałby miejsce po niemal dokładnie dziesięciu latach.

Na koncie w swojej karierze ma 75 meczów w Serie A, 85 w lidze cypryjskiej i 97 w Ekstraklasie. Strzelił w nich odpowiednio 14, 24 i 25 goli. Do tego doszło po 6 spotkań w Europa League i Conference League. Snajper miał także okazję czterokrotnie wystąpić w kadrze narodowej, zebrał w nich jednak tylko 32 minuty.

Pierwsze reakcje kibiców w sieci świadczą, że są bardzo zadowoleni z tego ruchu zarządu.

Mariusz Stępiński i Steve Kapuadi

Mariusz Stępiński