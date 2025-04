Nicola Zalewski pominięty, obdarty z marzeń. Włosi nie mają żadnych wątpliwości. Wydali werdykt

Nicola Zalewski zimą uznał, że należy opuścić AS Roma w poszukiwaniu minut w nowych barwach. Wybór klubu był jednak dość zaskakujący, bo reprezentant Polski postawił na wyraźnie lepszą ekipę i odszedł na wypożyczenie do mistrza Włoch , a więc Interu Mediolan . Jak się jednak okazuje, wybór był przemyślany.

Zalewski poza składem. Zero wątpliwości

W ostatnim czasie w ekipie Interu pojawiły się problemy zdrowotne podstawowych wyborów szkoleniowca. Kontuzji nabawili się bowiem Federico Di Marco oraz Denzel Dumffries. Włoch wrócił już do gry, Holendra nie ma nawet w kadrze na pierwszy ćwierćfinałowy mecz przeciwko Bayernowi, co w teorii mogłoby otworzyć furtkę dla Zalewskiego.

Jak się jednak okazuje, włoscy dziennikarze do tematu podchodzą wyjątkowo zgodnie i w żadnym z przewidywanych składów na to starcie nie widzimy Polaka. Co więcej, większość z dziennikarzy przewiduje, że nie zagra Federico Di Marco, a Carlos Augusto, co stanowi pewne odstępstwo od normy, ale Włoch wraca po problemach zdrowotnych. Tak naprawdę to jedyna niewiadoma w składzie gości.