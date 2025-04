Zalewski i spółka przed szansą. Koszmar Bayernu, jest potwierdzenie

Bayern jest na dobrej drodze, by w tym roku odzyskać utracony na rzecz Bayeru Leverkusen tytuł mistrza Niemiec. Podopieczni Vincenta Kompanego w piątek odnieśli kolejne ważne zwycięstwo, tym razem na wyjeździe nie dając szans FC Augsburg. Zaczęło się co prawda sensacyjnie, bo od prowadzenia gospodarzy. Jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził jednak Jamal Musiala. Następnie na listę strzelców wpisał się Harry Kane, ponadto samobójcze trafienie zaliczył Chrislain Matsima.

Reklama