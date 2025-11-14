Partner merytoryczny: Eleven Sports

Problemy pod Stadionem Narodowym. Tłumy, szczegółowe kontrole, w tle Karol Nawrocki

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Jeszcze na niedługo przed pierwszym gwizdkiem przed Stadionem Narodowym stały tłumy, które wciąż nie mogły dostać się do środka. Na kwadrans przed rozpoczęciem spotkania było wiadomo, że część z osób nie zobaczy meczu od początku nawet mimo wcześniejszego przyjścia pod arenę. Na miejscu pojawiło się mnóstwo służb, najpewniej przez wizytującego na meczu prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent RP Karol NawrockiLukasz Kalinowski/East NewsEast News

Karol Nawrocki obchodzi w ten sposób sto dni swojej prezydencji. Już w kampanii prezydenckiej Nawrocki pokazywał się jako "sportowy" prezydent - przypominano mu też jego kibicowską przeszłość, a kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość nie wypierał się swojego głębokiego zamiłowania do kultury kibicowskiej i piłki nożnej.

Tłumy przed Stadionem Narodowym. Szczegółowe kontrole

Na 25 minut przed meczem przed Stadionem Narodowym już kotłowały się tłumy kibiców. Kontrole, według doniesień Dominika Wardzichowskiego ze Sport.pl, były o wiele bardziej szczegółowe niż przy ostatnim meczu kadry i pojawiło się również więcej służb. Dla wielu kibiców miało to oznaczać jedno - raczej nie mieli szansy na to, by usiąść na swoim miejscu przed pierwszym gwizdkiem.

"Polityczny WF": Nawrocki złamie zakaz na Marszu Niepodległości?INTERIA.PL

"GIGANTYCZNE kolejki do wejścia na Narodowy. Kontrole są bardzo szczegółowe, na meczu jest Karol Nawrocki, a służb zdecydowanie więcej niż przy ostatnich meczach. Były komunikaty o wcześniejszym przyjściu, ale część kibiców na pewno nie zdąży na pierwszy gwizdek" - pisał Wardzichowski.

Służby zdecydowały. Jedna oprawa na pewno nie pojawi się na trybunach

Szczegółowe kontrole oznaczały, że nie wszyscy kibice mogli wnieść to, co początkowo planowali. Jak się okazało, jedna kibicowska oprawa ostatecznie nie mogła znaleźć się na trybunach.

"Niezrozumiała decyzja. Piękna patriotyczna oprawa ma nie zostać wpuszczona na mecz na podstawie decyzji służb mundurowych" - pisali rozgoryczeni przedstawiciele Stowarzyszenia "To My Polacy!". W komentarzach przedstawiono, co miała przedstawiać wycofana oprawa. Policja była jednak o wiele bardziej ostrożna niż zwykle.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem
Sportowe życie

Głośno o tym, co zrobił Nawrocki. Zaskakujące zachowanie. Ryzykowny ruch prezydenta

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Mężczyzna w garniturze i pod krawatem uśmiecha się, stojąc wewnątrz budynku, w tle widoczny jest umundurowany ochroniarz.
Prezydent RP Karol NawrockiAlexi J. Rosenfeld/Getty AFP/East NewsEast News
Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi na tle dużych biało-czerwonych flag, na klapie marynarki widoczna przypinka z flagą Polski
Prezydent Karol NawrockiWojciech OlkusnikEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja