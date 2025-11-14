Minuty do meczu z Holandią i nagle taki gest Lewandowskiego i spółki. Już jest o tym głośno
Wieczór 14 listopada został wyznaczony na moment starcia między reprezentacją Polski a kadrą Holandii w eliminacjach MŚ 2026. Gdy tylko "Biało-Czerwoni" wybiegli na rozgrzewkę przed meczem z "Oranje" na PGE Narodowym oczom kibiców ukazał się bardzo ciekawy widok - Robert Lewandowski i spółka pewnym wyjątkowym gestem wsparli bowiem swoje koleżanki po fachu z żeńskiej drużyny narodowej.
Dzięki niespodziewanej porażce Finlandii z Maltą w piątkowy wieczór piłkarska reprezentacja Polski znalazła się w dosyć komfortowej sytuacji, bowiem stała się ona już pewna co najmniej udziału w barażach o mundial 2026.
Niemniej "Biało-Czerwonym" pozostały do rozegrania dwa spotkania fazy grupowej eliminacji MŚ, z czego pierwsze - z Holandią - zaplanowano dokładnie na 14 listopada, a na arenę zmagań wyznaczono tym razem warszawski PGE Narodowy.
Na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem oczom kibiców ukazał się przy tym bardzo ciekawy widok - "Orły" wyszły bowiem na rozgrzewkę w specjalnych koszulkach z hasłem "Czas na naszą historię":
Miało to stanowić symboliczne wsparcie z ich strony dla kobiecego futbolu w naszym kraju - slogan ten jest od jakiegoś czasu kojarzony bowiem z naszą żeńską kadrą narodową, która z roku na rok wzbudza coraz szersze zainteresowanie. To zasługa m.in. niedawnego, przełomowego awansu na Euro oraz chociażby wybitnej postawy Ewy Pajor na światowych boiskach, choć oczywiście nie tylko napastniczka na co dzień związana z FC Barcelona błyszczy w rozgrywkach międzynarodowych.
Więcej niebawem.