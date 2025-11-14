Minuty do meczu z Holandią i nagle taki gest Lewandowskiego i spółki. Już jest o tym głośno

Dzięki niespodziewanej porażce Finlandii z Maltą w piątkowy wieczór piłkarska reprezentacja Polski znalazła się w dosyć komfortowej sytuacji, bowiem stała się ona już pewna co najmniej udziału w barażach o mundial 2026.

Niemniej "Biało-Czerwonym" pozostały do rozegrania dwa spotkania fazy grupowej eliminacji MŚ, z czego pierwsze - z Holandią - zaplanowano dokładnie na 14 listopada, a na arenę zmagań wyznaczono tym razem warszawski PGE Narodowy.

Na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem oczom kibiców ukazał się przy tym bardzo ciekawy widok - "Orły" wyszły bowiem na rozgrzewkę w specjalnych koszulkach z hasłem "Czas na naszą historię":

Miało to stanowić symboliczne wsparcie z ich strony dla kobiecego futbolu w naszym kraju - slogan ten jest od jakiegoś czasu kojarzony bowiem z naszą żeńską kadrą narodową, która z roku na rok wzbudza coraz szersze zainteresowanie. To zasługa m.in. niedawnego, przełomowego awansu na Euro oraz chociażby wybitnej postawy Ewy Pajor na światowych boiskach, choć oczywiście nie tylko napastniczka na co dzień związana z FC Barcelona błyszczy w rozgrywkach międzynarodowych.

Więcej niebawem.