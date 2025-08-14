Śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że Karol Nawrocki już w pierwszych dniach swojej prezydentury ustalił jej kurs, stawiając na aktywność oraz otwartość względem obywateli. Najlepszym tego przykładem była jego poniedziałkowa, dość niespodziewana, obecność na meczu PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Lechią Gdańsk - której prywatnie kibicuje - oraz Motorem Lublin.

Dodatkowo wizytę głowy naszego państwa na Polsat Plus Arenie trudno było nazwać standardową, bo Karol Nawrocki nie ograniczył się do podziwiania piłkarskiego spektaklu z perspektywy loży VIP. Udał się także na "młyn", gdzie doping prowadzi najbardziej zagorzała grupa fanów, która zresztą w odpowiedzi skandowała jego nazwisko.

Takie zachowanie prezydenta RP trudno uznać za typowe, co stwierdził zresztą w rozmowie z Onetem były szef Biura Ochrony Rządu gen. Andrzej Pawlikowski. Podkreślił przy tym, że niestandardowe zachowania Karola Nawrockiego zwiększają ryzyko jego wizyt w miejscach publicznych, zmuszając funkcjonariuszy SOP-u do wzmożonej czujności.

- Te ostatnie zdarzenia pokazały, że rzeczywiście ta bliskość wobec obywateli będzie widoczną cechą charakterystyczną prezydentury Karola Nawrockiego. (...) Przyznam, że nie jestem zwolennikiem tego rodzaju działań ad hoc, zatrzymywania się gdzieś podczas przejazdu kolumny, wychodzenia do ludzi, czyli w obszar tzw. wymuszonego miejsca pobytu osoby ochranianej. Z tych względów, że takie miejsce nie jest z reguły sprawdzone przez Służbę Ochrony Państwa, ale też współpracujące z nią służby, jak policja czy straż pożarna. Oczywiście takie sytuacje czasem się zdarzają, jak chociażby to jego wyjście do kibiców na meczu piłkarskim. Nie mówię, że Służba Ochrony Państwa nie jest przygotowana na tego rodzaju wyzwania, bo jest. Ale przyznaję, że funkcjonariusze SOP mają twardy orzech do zgryzienia - stwierdził gen. Andrzej Pawlikowski.

Były szef Biura Ochrony Rządu podkreślił przy tym, że pracownicy SOP-u nie mogą zabronić tego, by prezydent RP poruszał się gdziekolwiek zechce. Dla własnego bezpieczeństwa powinien im jednak zdradzać wcześniej swoje plany, co znacznie ułatwia pracę funkcjonariuszom.

Oczywiście zdarzają się sytuacje naprawdę spontaniczne. I oczywiście Służba Ochrony Państwa jest przygotowana na różne ewentualności. Ale zawsze spontaniczność zwiększa ryzyko

Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa muszą jednak przygotować się na kolejne wyzwania. Karol Nawrocki bowiem zdążył już zapowiedzieć w "Gościu Wydarzeń", że w ciągu pięciu lat zamierza odwiedzić między innymi stadiony wszystkich klubów występujących w PKO BP Ekstraklasie.

- Jeśli oczywiście dostanę zaproszenie od kibiców, a już takie zaproszenia dostawałem, to nie widzę problemów, żeby odwiedzić także te stadiony, które mnie popierają, które mnie wspierają, które wierzą w swojego prezydenta. Kibice są częścią społeczeństwa obywatelskiego, są obywatelami państwa polskiego - zaznaczył w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim prezydent RP.

Warto podkreślić, że w czwartek po godzinie 12:00 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem, którego inicjatorem jest szef rady ministrów. Informował o tym już w środę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Karol Nawrocki pojawił się w poniedziałek na stadionie Lechii Gdańsk PAP/Marcin Gadomski PAP

Karol Nawrocki Filip Naumienko/REPORTER East News