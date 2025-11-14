Boniek wytypował wynik meczu z Holandią. W sieci od razu lawina komentarzy

"Czyli wieczorem jaki wynik? Ja widzę 1-1" - zagaił Zbigniew Boniek na platformie X o godz. 19:50. Do rozpoczęcia meczu Polska - Holandia pozostawała wtedy niespełna godzina.

Feedback był murowany. Internauci ochoczo przystąpili do snucia prognoz. Często skrajnie różnych od wizji niedawnego sternika PZPN.

Polska - Holandia. "Biało-Czerwoni" czekają na triumf nad tym rywalem od 1979 roku

Ostatnie zwycięstwo nad Holandią? Czekamy na nie już ponad 46 lat. W eliminacjach Euro '80 pokonaliśmy "Oranje" 2:0. A wynik spotkania otworzył wówczas... 23-letni Boniek.

Dzisiaj taki rezultat odbiłby się w świecie szerokim echem. Internauci nie wykluczają triumfu nad europejskim gigantem (również w karykaturalnych przewidywaniach). Jak można się było spodziewać, głos rozsądku miesza się w komentarzach z brawurą. To tylko próbka radosnej twórczości:

"7:0, hatt-rick Kędziory"

"Ja tam widzę 0 z przodu (gospodarz) ale być może dlatego, że jestem krótkowidzem".

"serce 1:1, rozum 0:2"

"1-0 matty 89 minuta petarda z połowy boiska lewe okno"

"Czas już pokonać tych Holendrów, 2:1 dla Nas"

Bez względu na końcowe rozstrzygnięcie Polacy mają już pewne co najmniej drugie miejsce w grupie. To oznacza gwarancję gry w strefie barażowej. We wcześniej rozegranym spotkaniu Finlandia niespodziewanie uległa u siebie Malcie 0:1.

Rozwiń

Koseccy typują skład Polaków na Holandię. "Nie boję się" Polsat Sport

Zbigniew Boniek Andrew Surma AFP

Zbigniew Boniek Piotr Dziurman/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Foto Olimpik AFP