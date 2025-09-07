Wrześniowe spotkania w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata określane były mianem kluczowych dla naszego być albo nie być na przyszłorocznym mundialu. Sytuacja reprezentacji Polski w tabeli po porażce 1:2 z Finlandią była bardzo trudna. Jan Urban szybko jednak sprawił, że wiara w awans odżyła.

W czwartek Biało-Czerwoni niespodziewanie urwali punkty Holandii, za sprawą remisu 1:1. Tym samym nowy selekcjoner mógł zaliczyć debiut do udanych. W końcu Polacy byli skazywani na pożarcie przez "Oranje".

Karol Nawrocki przyjechał dopingować Polaków. Sceny na Stadionie Śląskim

Już na kilka dni przed niedzielnym spotkaniem z Finlandią w polskich mediach gruchnęła wiadomość, jakoby na meczu miał pojawić się prezydent RP - Karol Nawrocki. Jego niezapowiedziana wizyta na trybunach w trakcie rywalizacji Lechii Gdańsk z Motorem Lublin wywołała niemałe poruszenie.

Niedługo po pierwszym gwizdku arbitra plotki się potwierdziły. Fotoreporterzy uchwycili w kamerze Nawrockiego, który żywo dopingował Polaków w meczu z Finlandią. Jego obecność tym razem nie była zaskoczeniem. W końcu wynik starcia z tym rywalem może okazać się kluczowy dla naszego ewentualnego awansu na mundial.

Roman Kosecki: Jan Urban odbudował atmosferę w reprezentacji Polski. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tym samym można powiedzieć, że reprezentanci Polski na czele z Robertem Lewandowskim "doczekali się" obecności nowego prezydenta na niezwykle ważnym dla siebie spotkaniu. Tego typu wsparcie nie raz potrafiło być niezwykle budujące dla zawodników.

