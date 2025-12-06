Partner merytoryczny: Eleven Sports

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Aleksandra Mirosław kontra Mikołaj Marczyk. Zagłosuj!

Paweł Czechowski

Trwa plebiscyt Interii "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025", w którym Czytelnicy wybierają najlepszego polskiego sportowca mijającego roku! W drugiej parze 1/4 finału Wilfredo Leon pokonał Pię Skrzyszowską. Teraz nadszedł czas na trzecie starcie ćwierćfinałowe - Aleksandra Mirosław mierzy się z Mikołajem Marczykiem. Kto powinien awansować do kolejnej fazy? Poznaj sylwetki kandydatów i oddaj głos w naszej ankiecie!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego celem jest wyłonienie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.

W pierwszym etapie Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli do 1/8 finału - od wtedy ich wybrańcy toczą pojedynki w systemie pucharowym. Zaczęły się już ćwierćfinały. W drugim starciu tej rundy Wilfredo Leon wygrał z Pią Skrzyszowską. Teraz w trzecim pojedynku Aleksandra Mirosław rywalizuje z Mikołajem Marczykiem. Przypomnijmy, że w 1/8 finału specjalistka od wspinaczki sportowej pokonała Jakuba Kochanowskiego, a kierowca rajdowy Klaudię Zwolińską.

Wybierz swojego faworyta i weź udział w poniższej ankiecie!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025": Aleksandra Mirosław czy Mikołaj Marczyk - kto powinien awansować?

Aleksandra Mirosław w 2025 roku znów udowodniła, że jest najlepszą zawodniczką na świecie we wspinaczce sportowej. Na niedawnym globalnym czempionacie wyśrubowała swój rekord świata, do którego dołożyła kolejny w karierze złoty medal. Lublinianka jest już coraz bliżej złamania magicznej bariery sześciu sekund. Póki co nie jest w stanie zagrozić jej żadna z rywalek, a kolejne sukcesy wydają się być tylko kwestią czasu.

Mikołaj Marczyk - "Miko" ma za sobą kapitalny rok, którego najważniejszym punktem było wywalczenie upragnionego tytułu rajdowego mistrza Europy. Uzdolniony kierowca, współpracujący z doświadczonym pilotem Szymonem Gospodarczykiem, w drodze po laur zaliczył m.in. drugie miejsce w Rajdzie Polski, ustępując tu w "generalce" jedynie Martinsowi Sesksowi. Do tego wszystkiego pobił niezwykły rekord - na jednym baku paliwa przejechał łącznie 2831 km pokonując trasę tam i z powrotem z Łodzi do Paryża.

