Kluczowy moment przed mistrzostwami świata. Wszystkie oczy skierowane na Waszyngton. Waży się los Polaków
Pierwszy raz w historii w piłkarskich mistrzostwach świata, które odbędą się na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych, wystąpi aż 48 drużyn. Reprezentacja Polski jest w trakcie walki o awans na mundial, a w piątek (od godz. 18) podczas losowania pozna grupę i ewentualnych rywali.
Podopieczni trenera Jana Urbana w marcu przyszłego roku rozegrają kluczowe spotkania. W półfinale barażów zmierzą się z Albanią w Warszawie, a jeśli awansują, to zagrają ze zwycięzcą pary Ukraina - Szwecja na wyjeździe.
Zanim się okaże, czy Biało-czerwoni w przyszłym roku polecą za Ocean, poznają ewentualnych rywali. Na losowanie do Waszyngtonu polecieli najważniejsi przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej - prezes Cezary Kulesza, sekretarz generalny Łukasz Wachowski i selekcjoner Jan Urban.
Losowanie grup mistrzostw świata - Polska potencjalnie w koszyku nr 4
Przybliżymy, jak będzie wyglądało losowanie w Waszyngtonie. W mistrzostwach świata zagra 48 zespołów podzielonych na 12 grup. Do grupy trafi po jednej drużynie z każdego z czterech koszyków, które powstały na podstawie światowego rankingu FIFA. Wśród najmocniejszych reprezentacji (koszyk nr 1) jest też troje gospodarzy mundialu. Te zespoły od razu zostały przypisane do konkretnych grup - Meksyk w A, Kanada w B, a Stany Zjednoczone w D. Sześć drużyn, które dostaną się na mistrzostwa świata poprzez baraże zostało, niezależnie od pozycji w rankingu, są w koszyku nr 4 (w tym ewentualnie Polska).
FIFA założyła kilka warunków przed losowaniem. W żadnej grupie nie będzie dwóch reprezentacji z tej samej federacji, ale nie dotyczy to UEFA, która ma na mundialu 16 reprezentantów (byłoby to niemożliwe, bo jest 12 grup). W grupie mogą być też maksymalnie dwie drużyny z Europy. Każdy wylosowany zespół z pierwszego koszyka będzie automatycznie przypisany w grupie na pozycji nr 1, co ma znaczenie w terminarzu.
Nowy pomysł światowej federacji to dwie odrębne ścieżki do półfinałów. Działaczom chodzi o to, by cztery najwyżej sklasyfikowane w rankingu reprezentacje (Hiszpania, Argentyna, Francja i Anglia) spotkały się najwcześniej w strefie medalowej. Każda z nich trafi do innej ćwiartki turnieju. Jeśli Hiszpania i Argentyna wygrają swoją grupę, to mogą spotkać się dopiero w finale.
Losowanie grup mistrzostw świata 2026 - podział koszyków
Losowanie rozpocznie się od pierwszego koszyka. Najpierw zostaną wyjęte kule gospodarzy, które będą różniły się kolorem od pozostałych (białe). Zielona to Meksyk, czerwona Kanada, a niebieska Stany Zjednoczone. Potem będą losowane kolejne zespoły z poszczególnych koszyków - najpierw drugi, potem trzeci, a na końcu czwarty.
- Koszyk 1: Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone (trzech gospodarzy), Hiszpania, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy, Francja, Anglia, Argentyna, Brazylia;
- Koszyk 2: Chorwacja, Szwajcaria, Austria, Maroko, Senegal, Kolumbia, Urugwaj, Ekwador, Japonia, Iran, Korea Południowa, Australia
- Koszyk 3: Norwegia, Szkocja, Panama, Paragwaj, Egipt, Algieria, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Republika Południowej Afryki, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska;
- Koszyk 4: Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Jordania, Curacao, Haiti, Nowa Zelandia, czterej reprezentacje z Europy, które wygrają baraże (w tym ewentualnie Polska), dwaj zwycięzcy barażów interkontynentalnych.
Mundial 2026 rozpocznie się 11 czerwca w Meksyku, a zakończy finałem 19 lipca w New Jersey w Stanach Zjednoczonych.