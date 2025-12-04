Nowy rozdział w karierze Lewandowskiego? Selekcjoner nie ma wątpliwości. "Spodobałoby mu się"

W tym roku Robert Lewandowski skończył 37-lat. Z perspektywy zawodowego piłkarza jest to bardzo zaawansowany wiek, który skłania do myślenia o stopniowym wygaszaniu swojej kariery.

"Lewy" wciąż prezentuje bardzo wysoki poziom piłkarski, lecz i o niego powoli upominać się zaczyna metryka. Już teraz mówi się, że obecny sezon będzie ostatnim rokiem współpracy Polaka z katalońską Barceloną. Nie można również wykluczyć, że końca dobiega przygoda reprezentacyjna kapitana kadry narodowej. W 2026 roku będziemy świadkami mundialu, który zdaniem wielu komentatorów może być ostatnią reprezentacyjną imprezą w karierze Lewandowskiego. Aby tak się stało, Polska musi oczywiście wywalczyć awans do fazy zasadniczej turnieju.

Z futbolu do... socca? Niecodzienna propozycja dla Lewandowskiego

Wszystkie powyższe fakty pobudzają wyobraźnię kibiców talentu Roberta Lewandowskiego. Wielu zastanawia się bowiem, jakie losy czekają napastnika, którego kariera nieubłaganie zbliża się do zakończenia.

Pewną propozycję przedstawił selekcjoner "biało-czerwonej" reprezentacji socca Klaudiusz Hirsch, który wraz ze swoimi podopiecznymi bierze obecnie udział w mistrzostwach świata. W rozmowie z "Kanałem Sportowym" przyznał on, że najlepszy piłkarz w historii kraju nad Wisłą z pewnością bardzo dobrze odnalazłby się w realiach właśnie tej dyscypliny sportu.

"Robert Lewandowski jest przepiłkarzem. Myślę, że na pozycji pivota grającego typowo z przodu, tyłem do bramki, poradziłby sobie fantastycznie. Myślę, że by mu się to spodobało" - mówił Hirsch.

Uczciwie przyznać trzeba, że opcja ta wydaje się bardzo mało prawdopodobna do realizacji. Niemniej i bez Lewandowskiego reprezentacja Polski w futbolu sześcioosobowym radzi sobie naprawdę wyśmienicie. Na rozgrywanych obecnie MŚ w Meksyku podopieczni Klaudiusza Hirscha rozegrali dotychczas 2 mecze. Wpierw pokonali Łotwę 6:2, aby później poskromić Argentyńczyków 4:1. Te zwycięstwa już teraz dały im awans do dalszej fazy turnieju. Ich ostatnią potyczką w fazie zasadniczej zawodów będzie starcie z Paragwajem. Mecz rozpocznie się w piątek (5 grudnia) o godzinie 3:00 naszego czasu.

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Klaudiusz Hirsch IMAGO/Kazimierz Koper Newspix.pl

Reprezentacja Polski w futbolu sześcioosobowym IMAGO/Kazimierz Koper Newspix.pl

