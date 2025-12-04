Tak Urban nazwał Lewandowskiego. W Hiszpanii poruszenie. Powód jest jeden

W ostatnim meczu z Atletico Madryt (3:1) Robert Lewandowski zmarnował rzut karny. Nie zmienia to jednak faktu, że w czwartym sezonie z rzędu Polak jest bardzo ważnym zawodnikiem Barcelony. Nie tylko ze względu na świetne liczby, ale również postawę i dawanie przykładu młodszym piłkarzom.

Nie od dziś wiadomo, że etyka i kultura pracy Lewandowskiego stoją na najwyższym, światowym poziomie. Od przygotowania do meczu, aż po regenerację. W ostatnim wywiadzie na kanale "Foot Truck" uwagę na ten aspekt zwrócił selekcjoner "Biało-Czerwonych".

Słowa Urbana niosą się po Hiszpanii. "Lewandowski dąży do perfekcji"

- Lewandowski to kompletny profesjonalista, prawdziwy profesjonalista i przykład dla wszystkich. Ronaldinho ani Ronaldo nie zaakceptowaliby życia takiego jak on. To także kwestia edukacji - powiedział Jan Urban, cytowany przez.... kataloński dziennik "Sport".

Hiszpanie momentalnie wychwycili to, co do powiedzenia o zawodniku Barcelony miał polski szkoleniowiec. "Trener Jan Urban przyznał, że od kiedy go poznał, nie zaskoczyło go zachowanie Roberta Lewandowskiego. Według Urbana jest bardzo niewielu piłkarzy, którzy traktują swój zawód tak poważnie. Skomentował, że napastnik "Blaugrany "podejmuje poświęcenia, których niewielu by poniosło, a których nikt nie wie" - czytamy.

Oprócz tego tamtejsi eksperci pokusili się o kolejną interpretację słów selekcjonera naszej kadry, który nie szczędził pochwał kapitanowi prowadzonej przez niego drużyny.

"Urban jasno dał do zrozumienia, że Lewandowski zawsze dąży do perfekcji, co od wielu lat sprawia, że jest jednym z najlepszych napastników na świecie" - dodano. A jak brzmiała kolejna wypowiedź 63-latka?

- Mimo że nie znałem go do tej pory, to, co widziałem, było takie samo jak z daleka: niesamowite wymagania wobec siebie, profesjonalizm i, przede wszystkim, to, co robi niemal perfekcyjnie: kończy akcję i zdobywa bramki. Jest piłkarzem na najwyższym poziomie ze względu na to, czego sam od siebie wymaga - tłumaczył nasz szkoleniowiec, co odnotował "Sport".

W trwającej kampanii Robert Lewandowski dla Barcelony zdobył osiem bramek w szesnastu meczach. Za to w barwach narodowych podczas trzech ostatnich zgrupowań trzykrotnie pokonywał bramkarzy rywali.

