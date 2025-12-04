Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tak Urban nazwał Lewandowskiego. W Hiszpanii poruszenie. Powód jest jeden

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Nazwisko Roberta Lewandowskiego nie znika z nagłówków hiszpańskich portali. Ostatnio kilka ciepłych słów nt. kapitana reprezentacji Polski wypowiedział jej selekcjoner - Jan Urban. Opinia trenera naszej kadry błyskawicznie trafiła na Półwysep Iberyjski, gdzie zacytowano jego wypowiedź.

Trener obejmuje zawodnika w białej koszulce z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski na tle rozmazanej widowni ubranej głównie w pomarańczowe koszulki, co wskazuje na piłkarskie wydarzenie międzynarodowe.
Jan Urban i Robert LewandowskiNetherlands v PolandEast News

W ostatnim meczu z Atletico Madryt (3:1) Robert Lewandowski zmarnował rzut karny. Nie zmienia to jednak faktu, że w czwartym sezonie z rzędu Polak jest bardzo ważnym zawodnikiem Barcelony. Nie tylko ze względu na świetne liczby, ale również postawę i dawanie przykładu młodszym piłkarzom.

Nie od dziś wiadomo, że etyka i kultura pracy Lewandowskiego stoją na najwyższym, światowym poziomie. Od przygotowania do meczu, aż po regenerację. W ostatnim wywiadzie na kanale "Foot Truck" uwagę na ten aspekt zwrócił selekcjoner "Biało-Czerwonych".

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Słowa Urbana niosą się po Hiszpanii. "Lewandowski dąży do perfekcji"

- Lewandowski to kompletny profesjonalista, prawdziwy profesjonalista i przykład dla wszystkich. Ronaldinho ani Ronaldo nie zaakceptowaliby życia takiego jak on. To także kwestia edukacji - powiedział Jan Urban, cytowany przez.... kataloński dziennik "Sport".

Hiszpanie momentalnie wychwycili to, co do powiedzenia o zawodniku Barcelony miał polski szkoleniowiec. "Trener Jan Urban przyznał, że od kiedy go poznał, nie zaskoczyło go zachowanie Roberta Lewandowskiego. Według Urbana jest bardzo niewielu piłkarzy, którzy traktują swój zawód tak poważnie. Skomentował, że napastnik "Blaugrany "podejmuje poświęcenia, których niewielu by poniosło, a których nikt nie wie" - czytamy.

Oprócz tego tamtejsi eksperci pokusili się o kolejną interpretację słów selekcjonera naszej kadry, który nie szczędził pochwał kapitanowi prowadzonej przez niego drużyny.

"Urban jasno dał do zrozumienia, że Lewandowski zawsze dąży do perfekcji, co od wielu lat sprawia, że jest jednym z najlepszych napastników na świecie" - dodano. A jak brzmiała kolejna wypowiedź 63-latka?

Zobacz również:

Robert Lewandowski i jego koledzy z FC Barcelona mieli na treningu niespodziewanego gościa
Robert Lewandowski

Tylko spójrz kogo spotkał Lewandowski na treningu Barcelony. Film krąży po sieci, hit

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

    - Mimo że nie znałem go do tej pory, to, co widziałem, było takie samo jak z daleka: niesamowite wymagania wobec siebie, profesjonalizm i, przede wszystkim, to, co robi niemal perfekcyjnie: kończy akcję i zdobywa bramki. Jest piłkarzem na najwyższym poziomie ze względu na to, czego sam od siebie wymaga - tłumaczył nasz szkoleniowiec, co odnotował "Sport".

    W trwającej kampanii Robert Lewandowski dla Barcelony zdobył osiem bramek w szesnastu meczach. Za to w barwach narodowych podczas trzech ostatnich zgrupowań trzykrotnie pokonywał bramkarzy rywali.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Reprezentacja

    Nowy rozdział w karierze Lewandowskiego? Selekcjoner nie ma wątpliwości. "Spodobałoby mu się"

    Igor Szarek
    Igor Szarek
    Dwie dorosłe osoby, jedna w eleganckiej białej koszuli i okularach trzymająca kartkę w rękach, druga w białym t-shircie z nadrukiem i podpisem. Tło rozmyte, widać elementy stadionu lub hali.
    Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz Robert Lewandowski - najlepszy strzelec FC BarcelonaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Mężczyzna w sportowej koszulce w niebiesko-czerwone pasy stoi w tłumie innych osób, wyróżnia się jasnymi, krótkimi włosami i skupioną miną.
    Robert LewandowskiPhoto by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
    Piłkarz w czarnym stroju FC Barcelony z wyraźnym logiem sponsora, z bandażem na lewej dłoni, wykonuje gest rękoma w stronę twarzy, w tle rozmyte sylwetki oraz trybuny stadionu.
    Robert LewandowskiAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja