Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gwiazdor Holandii zabrał głos ws. trawy na PGE Narodowym. Nie szczędził epitetów

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Reprezentacja Holandii nie zdołała pokonać Polski, a Frenkie de Jong powiedział wprost, że przeszkodził w tym m.in. nie najlepszy stan murawy na PGE Narodowym w Warszawie. Środkowy pomocnik podkreślił też, że "Oranje" nie grali na wysokim poziomie przez błędy w ustawieniu. Mimo to docenił dobrą grę podopiecznych Jana Urbana, którzy skutecznie ograniczyli możliwości rywali.

Robert Lewandowski i Frenkie de Jong, 15.11.2025 r.
Robert Lewandowski i Frenkie de Jong, 15.11.2025 r.Roy Lazet/SoccratesGetty Images

Reprezentacja Holandii to jedna z najlepszych drużyn Europy i świata. Po trudniejszych latach w końcówce poprzedniej dekady odbiła się, na ostatnim mundialu doszła do ćwierćfinału (opadła z późniejszym mistrzem Argentyną), a na zeszłorocznym EURO do półfinału.

Tym bardziej cieszyć musi, że nie była w stanie pokonać Polski ani we wrześniu, ani w listopadzie (dwa razy 1:1). Naszych piłkarzy cieszyć może bardziej ten piątkowy remis, bo podopieczni Jana Urbana zaprezentowali lepszy styl niż dwa miesiące temu w Rotterdamie. Z kolei "Oranje" w Warszawie wyglądali na nieco rozluźnionych. Chociażby Tomasz Hajto podkreślał, że nie zagrali na 100 procent, bo czuli kontrolę nad sytuacją w tabeli grupy.

- Rozumiem wasze zdanie, że mecz był nudny do oglądania, prawdopodobnie sam bym tak uważał, gdybym siedział przed telewizorem. Oczywiście jest ku temu kilka powodów - zwrócił się do holenderskich dziennikarzy Frenkie de Jong, cytowany przez serwis ad.nl.

Frenkie de Jong mówi o przyczynach remisu. Stan murawy jednym z nich

Dodał, że niekoniecznie problemem zespołu gości była intensywność, lecz niepoukładanie taktyczne. - Nie chodzi o szybszą grę. Myślę, że dystans pomiędzy formacjami był zbyt duży. Wtedy [...] brakuje połączenia. W pierwszej połowie zbyt często podejmowaliśmy złe decyzje - przyznał.

- W drugiej połowie było trochę lepiej. Chodzi głównie o nasze ustawienie w ataku. Musimy to poprawić, wiemy o tym. To nie był dobry mecz, zdajemy sobie z tego sprawę. Jeszcze nie zakwalifikowaliśmy się do mistrzostw świata, ale oczywiście jesteśmy blisko. Ale w poniedziałek zdecydowanie musimy być lepsi - kontynuował.

Na PGE Narodowym zanotował łącznie 102 kontakty z futbolówką. Podawał z 98-procentową skutecznością (92/94), zanotował trzy odbiory, dwa razy faulował.

Największe problemy w drużynie Ronalda Koemana widział w kwestii ustawienia i decyzji z piłką przy nodze. - Musimy to poprawić. Jeśli awansujemy w poniedziałek, będziemy mogli jaśniej omówić, nad czym jeszcze musimy popracować. Ale trzeba też pochwalić Polskę. Są po prostu dobrzy w formacji 5-4-1, przestrzenie były małe - zaznaczył.

Na koniec jednak skrytykował stan trawy stołecznego obiektu, co zawsze budzi duże - zazwyczaj negatywne - emocje kibiców.

Murawa była słaba. Wyglądała dobrze, ale taka nie była. Była luźna, nierówna. To nie ułatwia sprawy
Frenkie de Jong

W poniedziałek Holandia zagra z Litwą, by dopisać kropkę nad "i" w kwestii awansu na mundial 2026.

Zobacz również:

Jan Ziółkowski, Reprezentacja Polski
Reprezentacja

Z kim zagra Polska w barażach MŚ 2026? Oto potencjalni rywale

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Dwóch mężczyzn podaje sobie dłonie na tle trybun stadionu, jeden ubrany w pomarańczową koszulkę sportową, drugi w granatową koszulkę z mikrofonem.
Frenkie de JongMATTHIEU MIRVILLEAFP
Gol na wagę historycznego zwycięstwa Malty z Finlandią. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Piłkarze reprezentacji Polski w białych koszulkach świętują sukces na murawie stadionu, jeden z zawodników z numerem 13 na plecach przytula kolegę z drużyny, w tle trybuny wypełnione kibicami.
Jakub Kamiński, Matty Cash i Przemysław WiśniewskiPiotr Dziurman/REPORTEREast News
Mężczyzna w okularach, ubrany w ciemną koszulę, energicznie wskazuje palcem w stronę czegoś poza kadrem, gestykulując i wyrażając emocje. Tło jest rozmyte, co skupia uwagę na postaci.
Jan UrbanLUKASZ JURGA/ARENA AKCJINewspix.pl

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja