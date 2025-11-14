Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cierpienie Lewandowskiego, a potem hit. Los spłatał figla. Kluczowy moment geniuszu

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski i Jakub Kamiński. O tym duecie było w ostatnim czasie głośno, lecz niekoniecznie ze względów czysto sportowych. Los spłatał dzisiaj jednak figla i to ten duet okazał się kluczowy w skutecznej walce o choćby jeden punkt w starciu z Holandią. Początek pierwszej połowy był dla kapitana "Biało-Czerwonych" drogą przez ciernie. Drogą, którą utorował sobie jednak przebłyskiem geniuszu.

- Sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam w sobie spokój - stwierdził ostatnio podczas spotkania z dziennikarzami Robert Lewandowski.

I choć mówił o swojej przyszłości klubowej, także ta reprezentacyjna może stać się w najbliższym czasie tematem coraz głośniejszych rozważań. W najmniej optymistycznym wariancie piątkowy mecz mógł stanowić de facto przedostatni "taniec" kapitana "Biało-Czerwonych" na PGE Narodowym.

A tego wieczora kolejny raz wszystkie oczy były na niego zwrócone. Powodów ku temu było przynajmniej kilka - ostatni hat-trick w Celtą Vigo, wyjazd do Stanów Zjednoczonych, a także premiera książki "Lewandowski. Prawdziwy". Do której jeszcze wrócimy.

Lewandowski długo szukał swojego miejsca na murawie. Czasem znajdował je wysunięty na desancie, daleko od stawiających dwie linie zasieków w fazie defensywy kolegów. Często jednak sam cofał się w głąb własnej połowy. I długimi fragmentami tam notował zdecydowaną większość kontaktów z piłką. Z pierwszych dziesięciu tylko jeden miał miejsce za linią środkową.

"Cierpienie kapitana" - chciałoby się rzecz i zobrazować to sytuacją, w której Virgil van Dijk zdemolował go w pojedynku powietrznym. Lewandowski otrzepał się szybko, wstał i kontynuował grę. Ale wyraźnie tracił cierpliwość...

Z czasem do samych powrotów "Lewy" dołożył gestykulację. Nie było to jednak nerwowe machanie rękami, a połączone z wyraźnymi wskazówkami instrukcje, które miały nam pomóc w skonstruowaniu upragnionego, skutecznego ataku.

Polska - Holandia. Lewandowski i Kamiński dają nam punkt

I tu przypomina się fragment wspomnianej biografii naszego snajpera, do którego odnosił się zresztą ostatnio sam zainteresowany.

- W kadrze się irytował, bo nie dostawał tego, czego chciał. A przecież nie mieliśmy piłkarzy jak z Bayernu czy Barcelony, takie są fakty. I machanie rękoma ani tego nie zmieniało, ani nie pomagało zespołowi. Bardziej przydałyby się nam pozytywne gesty: oklaski po dobrym zagraniu, poklepanie po ramieniu - stwierdził na kartach "Lewandowski. Prawdziwy".

Powiem od razu, że bardzo szanuję Kubę za tę wypowiedź i przede wszystkim za to, że powiedział to pod swoim nazwiskiem i się nie bał. To pokazuje mi, że to zawodnik z klasą. Na pewno nie będę miał do niego żadnych pretensji. Wręcz przeciwnie. Mogę szanować, że to powiedział
skomentował jego wypowiedź podczas ostatniej konferencji Lewandowski

Tym razem gesty Lewandowskiego miały być właśnie impulsem do działania, nie wyzwoleniem się z negatywnych emocji. A los chciał, że to właśnie ten duet zapewnił nam gola na 1:0. I to po kontrataku, który jawił się jako w piątek na PGE Narodowym jako nasza najgroźniejsza bron.

Lewandowski znów przyczaił się na własnej połowie w kole środkowym. Piłkę od rozpędzającego się "Kamyka" przyjął niedokładnie, może nawet nieco niedbale. Ale właśnie tym zmylił całą defensywę Holandii, która nie spodziewała się tak widowiskowego przebłysku maestrii 37-latka. "Lewy" posłał z półobrotu podanie wręcz idealne, posyłając swojego partnera w bój, a ten nie pomylił się, stając oko w oko z bramkarzem.

Lewandowski z Kamińskim pojawili się razem w protokole także przy okazji zmiany przeprowadzonej przez Jana Urbana już w czasie doliczonym do drugiej połowy. Zastąpili ich Adam Buksa oraz debiutujący w barwach reprezentacji Polski Filip Rózga.

Ostatecznie "Lewy" zamknął mecz z 30 kontaktami na koncie. Zapamiętamy jednak zwłaszcza ten jeden. Ten, który kolejny raz pokazał, że jesteśmy w stanie skutecznie walczyć o punkt z Holandią. Choć na zwycięstwo przyjdzie nam jeszcze zaczekać.

