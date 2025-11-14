Piłkarze reprezentacji Polski pod wodzą nowego selekcjonera, Jana Urbana, dwa razy zdołali wyrwać punkt drużynie Holandii, czyli faworytom grupy G eliminacji mistrzostw świata 2026.

We wrześniu w Rotterdamie doszło do remisu 1:1, a 14 listopada, na PGE Narodowym w Warszawie... historia się powtórzyła i obie kadry również i w tym przypadku zdobyły po jednej bramce. To zaś prowadzi do ciekawej sytuacji w tabeli.

El. MŚ 2026. Polacy wciąż z szansą na bezpośredni awans, ale... to byłby niespotykany wyczyn

Po siedmiu kolejkach gier "Oranje" mają na swym koncie 17 pkt, "Biało-Czerwoni" zaś w swym dorobku uzbierali 14 "oczek". To zaś oznacza, że, czysto teoretycznie, przed podopiecznymi Urbana wciąż pozostaje szansa na bezpośredni awans na mundial.

Jest to jednak naprawdę skrajnie mało prawdopodobny scenariusz. Musiały by się tu spełnić przede wszystkim dwa warunki:

Polska wygrywa bardzo wysoko z Maltą

Holandia przegrywa bardzo wysoko z Litwą

Co to znaczy w tym przypadku "bardzo wysoko"? Otóż w momencie, gdy obie ekipy miałyby po 17 pkt, kluczowy byłby bilans bramek. Na ten moment Holendrzy są na poziomie +19 goli, a my na poziomie +6. W piłce nożnej oczywiście nigdy nic nie wiadomo, ale zniwelowanie różnicy 13 trafień byłoby kuriozalnym wręcz zdarzeniem...

Reprezentacja Polski szykuje się na baraże. Niebawem kluczowa data

Trzeba więc godzić się z myślą, że "Biało-Czerwoni" powinni szykować się do baraży o mundial - losowanie par w tym przypadku odbędzie się 20 listopada w Zurychu. Kluczowe mecze są zaplanowane na końcówkę marca, a potem... będziemy mieć już absolutną pewność, czy Polacy będą mogli wybrać się na MŚ za Atlantyk.

Virgil Van Dijk kontra Robert Lewandowski Leszek Szymański PAP

Robert Lewandowski Leszek Szymański PAP

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News