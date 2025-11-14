Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska... wciąż z szansą na pierwsze miejsce. To byłby jednak piłkarski cud

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Piłkarska reprezentacja Polski dwukrotnie zdołała się postawić kadrze Holandii i w obu meczach z "Oranje" doszło do remisu 1:1. Podział punktów z 14 listopada sprawił zaś, że "Biało-Czerwoni", czysto matematycznie, wciąż mają szansę na zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Mimo wszystko należy to potraktować jako ciekawostkę, bo by taki scenariusz się spełnił, musiałoby dojść do absolutnego futbolowego cudu.

Piłkarze reprezentacji Polski
Piłkarze reprezentacji PolskiPiotr NowakPAP

Piłkarze reprezentacji Polski pod wodzą nowego selekcjonera, Jana Urbana, dwa razy zdołali wyrwać punkt drużynie Holandii, czyli faworytom grupy G eliminacji mistrzostw świata 2026.

We wrześniu w Rotterdamie doszło do remisu 1:1, a 14 listopada, na PGE Narodowym w Warszawie... historia się powtórzyła i obie kadry również i w tym przypadku zdobyły po jednej bramce. To zaś prowadzi do ciekawej sytuacji w tabeli.

Finlandia - Malta. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

El. MŚ 2026. Polacy wciąż z szansą na bezpośredni awans, ale... to byłby niespotykany wyczyn

Po siedmiu kolejkach gier "Oranje" mają na swym koncie 17 pkt, "Biało-Czerwoni" zaś w swym dorobku uzbierali 14 "oczek". To zaś oznacza, że, czysto teoretycznie, przed podopiecznymi Urbana wciąż pozostaje szansa na bezpośredni awans na mundial.

Jest to jednak naprawdę skrajnie mało prawdopodobny scenariusz. Musiały by się tu spełnić przede wszystkim dwa warunki:

  • Polska wygrywa bardzo wysoko z Maltą
  • Holandia przegrywa bardzo wysoko z Litwą

Co to znaczy w tym przypadku "bardzo wysoko"? Otóż w momencie, gdy obie ekipy miałyby po 17 pkt, kluczowy byłby bilans bramek. Na ten moment Holendrzy są na poziomie +19 goli, a my na poziomie +6. W piłce nożnej oczywiście nigdy nic nie wiadomo, ale zniwelowanie różnicy 13 trafień byłoby kuriozalnym wręcz zdarzeniem...

Reprezentacja Polski szykuje się na baraże. Niebawem kluczowa data

Trzeba więc godzić się z myślą, że "Biało-Czerwoni" powinni szykować się do baraży o mundial - losowanie par w tym przypadku odbędzie się 20 listopada w Zurychu. Kluczowe mecze są zaplanowane na końcówkę marca, a potem... będziemy mieć już absolutną pewność, czy Polacy będą mogli wybrać się na MŚ za Atlantyk.



Piłkarze reprezentacji Holandii
Reprezentacja

Polacy postawili się Holandii, w kraju rywali padły mocne słowa. "Fatalnie"

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę głową podczas meczu; zawodnik w granatowej koszulce z numerem 4 i opaską kapitana zderza się z zawodnikiem w czerwonej koszulce z numerem 9.
Virgil Van Dijk kontra Robert LewandowskiLeszek SzymańskiPAP
Piłkarz ubrany w białą koszulkę z napisem i czerwone spodenki stoi na boisku stadionowym, wykonując gest oklasków. W tle rozmazane sylwetki innych osób oraz trybuny stadionu.
Robert LewandowskiLeszek SzymańskiPAP
Mężczyzna w sportowej kurtce z zamyślonym wyrazem twarzy, opiera dłoń na brodzie, spogląda w dal. Tło rozmyte, w prawym rogu widoczna sylwetka osoby w zielonej kurtce.
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News

