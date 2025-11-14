Kiedy losowanie baraży? Tego dnia Polska pozna rywali w walce o mundial

Reprezentacja Polski po siedmiu meczach w swojej grupie eliminacji mistrzostw świata 2026 zajmuje drugie miejsce. "Biało-Czerwoni" są już pewni udziału w barażach, ponieważ jedyny zespół, który mógł im zagrozić, czyli Finlandia, zaliczył wpadkę, przegrywając z Maltą. Wiadomo już, kiedy odbędzie się losowanie baraży. Polacy swoich rywali poznają bardzo szybko.

Kiedy losowanie baraży? Polska szybko pozna rywali w walce o awans ma mistrzostwa świata 2026

Po zwycięstwie 1:0 Malty nad Finlandią stało się jasne, że Skandynawowie nie wyprzedzą już Polski w tabeli grupy G. Przed meczem z Holandią stawką dla piłkarzy Jana Urbana była walka o ewentualne pierwsze miejsce i zachowanie miejsca w pierwszym koszyku podczas losowania baraży.

Remis 1:1 z Holandią sprawia, że Polska musiałaby wygrać kilkunastoma golami z Maltą, a Holandia przegrać z Litwą, aby "Biało-Czerwoni" wygrali grupę. Wszystko na to wskazuje, że nasz zespół zajmie drugie miejsce w swojej grupie i zagra w barażach.

Losowanie baraży obędzie się w Zurychu zaledwie dwa dni po zakończeniu eliminacji mistrzostw świata 2026 w strefie europejskiej, czyli 20 listopada o godzinie 13:00. Dzień wcześniej FIFA opublikuje podział na koszyki podczas losowania.

Baraże zostaną rozegrane 23 i 31 marca 2026 roku. Weźmie w nich udział 16 drużyn, z których tylko cztery wywalczą "bilety" na mundial. W pierwszej fazie zagrają ze sobą drużyny z koszyków 1-4 oraz 2-3, a organizatorami meczów będą zespoły rozstawione. Ich zwycięzcy zmierzą się ze sobą w finałach. Gospodarze decydujących spotkań zostaną wyłonieni drogą losowania.

Przyszłoroczne mistrzostwa świata, po raz pierwszy z udziałem 48 reprezentacji, odbędą się w dniach od 11 czerwca do 19 lipca.

Sebastian Szymański i Piotr Zieliński Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Przemysław Wiśniewski i Robert Lewandowski po meczu Polska - Litwa Grzegorz Wajda/REPORTER East News