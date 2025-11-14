Z kim zagra Polska w barażach MŚ 2026? Oto potencjalni rywale

Dyspozycja piłkarzy reprezentacji Polski w starciu z Holandią była godna podziwu. Podopieczni Jana Urbana postawili się znacznie wyżej notowanym rywalom, schodząc nawet na przerwę przy prowadzeniu 1:0. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1 - znów, bo przecież taki sam rezultat padł w Rotterdamie.

Dla Jana Urbana najważniejsze jest jednak to, że nawet pomimo kontuzji i z postawieniem na nowych zawodników, biało-czerwoni nadal nie przegrali meczu od kiedy Jan Urban zastąpił Michała Probierza na stanowisku selekcjonera. Teraz mogą zastanawiać się już, z kim przyjdzie im walczyć o bilet na przyszłoroczny mundial.

Oto potencjalni rywale Polaków w barażach. Z kim zagrają Polacy?

W barażach, które wyłonią szczęśliwców, zagra 12 drużyn, które zajęły 2. miejsce w grupach eliminacyjnych, a także czterej zwycięzcy grup Ligi Narodów, którzy nie wygrali swoich grup w eliminacjach.

Potencjalni rywale Polaków w barażach MŚ 2026

W tej chwili wiele drużyn wciąż walczy o pierwsze miejsce w swojej grupie, dlatego dopiero nadchodzące kolejki wyjaśnią nam, kto bezpośrednio awansuje na mundial, a kto dalej będzie musiał walczyć o przepustkę na wyjazd. W tej chwili potencjalnymi rywalami Polaków są: Niemcy/Słowacja, Dania/Szkocja, Islandia/Ukraina, Turcja/Hiszpania, Portugalia/Węgry/Irlandia, Austria/Bośnia i Hercegowina/Rumunią, Norwegia/Włochy oraz Belgia/Macedonia Północna/Walia. Pewność gry w barażach mają już Kosowo, Albania i Czechy. Ekipy, które do baraży dostały się poprzez Ligę Narodów to - oprócz Macedonii Północnej i Irlandii Północnej - Szwecja oraz Mołdawia.

Rywalizacja o bilety na przyszłoroczny mundial odbędzie się w systemie pucharowym, więc niezwykle ważne będzie tutaj losowanie. To, z kim piłkarze prowadzeni przez Jana Urbana zagrają w barażach, wyjaśni się dopiero po zakończeniu eliminacji i tego, jakie drużyny trafią do poszczególnych koszyków. Polacy grali więc z Holandią nie tylko o dobry rezultat, ale także pierwszy koszyk eliminacyjny.

Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada 2025 roku. Trzy dni wcześniej biało-czerwoni zmierzą się z Maltą w swoim ostatnim meczu w eliminacjach. Biało-czerwoni nadal mają matematyczne szanse na wyprzedzenie Holendrów i bezpośredni awans na mistrzostwa świata. Baraże zostaną rozegrane 23 i 31 marca 2026 roku.

Jan Urban potrafi krzyknąć Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Dzień po meczu Polska - Holandia młodzi piłkarze będą biegali po tej samej murawie co Robert Lewandowski Artur Kraszewski Newspix.pl

Jan Urban w meczu Holandia - Polska Maurice van Steen East News