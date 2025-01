Departament Rozgrywek Krajowych przy Polskim Związku Piłki Nożnej ogłosił w czwartek terminy ćwierćfinałów Pucharu Polski. O awansie do półfinałów zadecydują pojedyncze spotkania (w żadnej z rund nie organizuje się dwumeczów). W największym hicie Legia Warszawa zagra z Jagiellonią Białystok . Starcie zaplanowano na środę 26 lutego (21:00). "Jaga" chciała grać 24 godziny później,

"Sytuacja ta stanowi znaczący handicap pod względem przygotowania do ćwierćfinałowego meczu Pucharu Polski. Ustanowienie terminu meczu na czwartek 27 lutego 2025 r. pozwoli Jagiellonii Białystok na lepszą regenerację po międzynarodowych oraz ligowych zmaganiach i umożliwi przygotowanie do rywalizacji na najwyższym poziomie" - argumentowała w piśmie wysłanym PZPN-owi. Departament nie przychylił się do jej prośby.