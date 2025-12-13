Zabrał marzenia Polakom, teraz ogłosił. Emocje kompletnie puściły

W środowy wieczór portugalska federacja poinformowała o zakończeniu kariery przez Ruiego Patricio, 108-krotnego reprezentanta kraju. W CV klubowym ma dwa krajowe puchary, dwa superpuchary, 1 Puchar Ligi i Ligę Konferencji. W tym międzynarodowym z kolei ugrał Ligę Narodów 2018/19 i mistrzostwo Europy 2016.

Jak doskonale pamiętamy, zatrzymał w ćwierćfinale tamtego EURO Jakuba Błaszczykowskiego w serii rzutów karnych. Seleccao wyszła wtedy na prowadzenie 4-3, a następnie Quaresma pokonał Łukasza Fabiańskiego i tym samym wyrzucił naszych drużynę Adama Nawałki z imprezy.

W piątek w jednej z salek w centrum treningowym kadry w podlizbońskim Oeiras odbyła się ceremonia pożegnalna. Jak podają "A Bola" i Polska Agencja Prasowa, spośród 150 osób obecnych na miejscu byli obecny selekcjoner Roberto Martinez oraz Fernando Santos, ten który doprowadził zespół do tytułu przed dziewięcioma laty.

To z pewnością jeden z najtrudniejszych, a jednocześnie najpiękniejszych i najważniejszych dni w moim życiu

Rui Patricio kończy z karierą piłkarską, ale zostanie przy futbolu

- Trudny, bo to koniec podróży, która towarzyszyła mi od dzieciństwa. Piękny, bo patrząc wstecz, czuję dumę i wdzięczność za wszystko, czego doświadczyłem, za wszystkie chwile, wszystkich ludzi i wszystko, czego dała mi i czego nauczyła piłka nożna. Dziękuję bardzo. Mogę tylko wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy tu przybyli - powiedział.

Prezes federacji Pedro Proenca nazwał go "skarbem narodowym". 37-latek naznaczył epokę, był rezerwowym już na EURO 2008. Między słupki na stałe wszedł jesienią 2011 roku i oddał status "jedynki" dopiero dziesięć lat później. Od wtedy na szczycie hierarchii jest Diogo Costa.

Patricio przekazał federacji rękawice i buty, które miał założone w finale mistrzostw w 2016 r. przeciwko Francji. Co istotne, będzie zatrudniony w strukturach federacji (FPF).

