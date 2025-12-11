"Koszmar" Realu Madryt, Pep Guardiola naprawdę to zrobił. Słabość "Królewskich" obnażona

10 grudnia przyniósł nam dokończenie szóstej kolejki rywalizacji fazy ligowej Ligi Mistrzów, a wśród rozegranych w środę spotkań znalazł się m.in. absolutny hit w postaci współzawodnictwa Realu Madryt z Manchesterem City na Estadio Santiago Bernabeu.

Z potyczki tej zwycięsko wyszli "The Citizens", którzy ograli "Królewskich" 2:1 dzięki golom O'Reilly'ego i Haalanda przy jednym trafieniu Rodrygo. Z meczem tym wiąże się pewna ciekawa statystyka.

Świetne wyniki Guardioli przeciwko Realowi. Tylko dwie legendy przed nim

Jak zwrócono uwagę na profilu "OptaJose" było to dla Pepa Guardioli 14. zwycięstwo odniesione nad "Los Blancos" w roli trenera - ponadto prowadzone przez niego drużyny siedmiokrotnie remisowały i siedmiokrotnie przegrywały z Realem:

Jest to o tyle znamienne, że w całej historii jedynie dwóch trenerów odnotowało więcej triumfów nad RM - byli to Helenio Herrera (22) oraz Luis Aragones (16). Przed Guardiolą tymczasem zapewne jeszcze wiele lat kariery, więc może się tu pokusić o pobicie rekordu.

Wielki triumf Guardioli i jego podopiecznych. Co dalej z pracą Alonso w Realu?

Tymczasem sytuacja wśród "Królewskich" robi się naprawdę napięta - w ośmiu ostatnich występach wygrywali oni zaledwie dwukrotnie, a to sprawia, że kariera ich menedżera, Xabiego Alonso, zdaje się wisieć na włosku.

Real kolejne spotkanie rozegra dokładnie 14 grudnia o godz. 21.00 mierząc się z Deportivo Alaves w Primera Division. Piłkarze Alonso wciąż pozostają wiceliderem ligi, ale tracą do okupującej pierwszą lokatę Barcelony już cztery punkty.

