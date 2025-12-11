"Koszmar" Realu Madryt, Pep Guardiola naprawdę to zrobił. Słabość "Królewskich" obnażona
Nie ma żadnych wątpliwości, że największym hitem środowej odsłony rywalizacji w Lidze Mistrzów było starcie Realu Madryt z Manchesterem City - starcie, które pokazało po raz kolejny, że dla "Królewskich" Pep Guardiola to szczególnie trudny przeciwnik. Statystyki w tym temacie mówią same za siebie - a kataloński szkoleniowiec mimochodem przy tym skutecznie podkopał i tak chwiejną już pozycję Xabiego Alonso.
10 grudnia przyniósł nam dokończenie szóstej kolejki rywalizacji fazy ligowej Ligi Mistrzów, a wśród rozegranych w środę spotkań znalazł się m.in. absolutny hit w postaci współzawodnictwa Realu Madryt z Manchesterem City na Estadio Santiago Bernabeu.
Z potyczki tej zwycięsko wyszli "The Citizens", którzy ograli "Królewskich" 2:1 dzięki golom O'Reilly'ego i Haalanda przy jednym trafieniu Rodrygo. Z meczem tym wiąże się pewna ciekawa statystyka.
Świetne wyniki Guardioli przeciwko Realowi. Tylko dwie legendy przed nim
Jak zwrócono uwagę na profilu "OptaJose" było to dla Pepa Guardioli 14. zwycięstwo odniesione nad "Los Blancos" w roli trenera - ponadto prowadzone przez niego drużyny siedmiokrotnie remisowały i siedmiokrotnie przegrywały z Realem:
Jest to o tyle znamienne, że w całej historii jedynie dwóch trenerów odnotowało więcej triumfów nad RM - byli to Helenio Herrera (22) oraz Luis Aragones (16). Przed Guardiolą tymczasem zapewne jeszcze wiele lat kariery, więc może się tu pokusić o pobicie rekordu.
Wielki triumf Guardioli i jego podopiecznych. Co dalej z pracą Alonso w Realu?
Tymczasem sytuacja wśród "Królewskich" robi się naprawdę napięta - w ośmiu ostatnich występach wygrywali oni zaledwie dwukrotnie, a to sprawia, że kariera ich menedżera, Xabiego Alonso, zdaje się wisieć na włosku.
Real kolejne spotkanie rozegra dokładnie 14 grudnia o godz. 21.00 mierząc się z Deportivo Alaves w Primera Division. Piłkarze Alonso wciąż pozostają wiceliderem ligi, ale tracą do okupującej pierwszą lokatę Barcelony już cztery punkty.