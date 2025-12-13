Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie mają złudzeń, w Barcelonie i Madrycie ogłaszają ws. Lewandowskiego. Najgorsze powraca

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Barcelona przystępuje do spotkania 17. kolejki LaLiga z komfortową przewagą nad rywalami i bez rewolucji w wyjściowej jedenastce. Najświeższe prognozy przed meczem z Osasuną wskazują, że Robert Lewandowski może rozpocząć spotkanie na ławce rezerwowych, a szansę dostanie Ferran Torres. Trener Flick podkreślał w piątek wagę rywalizacji w zespole i jej pozytywny wpływ na formę piłkarzy. Wygląda na to, że powtórzy się sytuacja sprzed tygodnia z meczu z Betisem.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiUrbanandsport/NurPhoto/AFP, Urbanandsport/NurPhotoAFP

Po kolejnej wpadce Realu Madryt Barcelona ma nad wiceliderami ze stolicy 4 punkty przewagi w tabeli LaLiga. Ma więc ten komfort, że nawet w razie porażki z Osasuną pozostanie na czele po 17. kolejce. Co ciekawe, matematycznie groźniejszy dla niej jest teraz Villarreal, który przy założeniu wygrania meczu zaległego miałby tylko 2 oczka mniej. "Żółta Łódź Podwodna" zawodzi w Champions League, ale świetnie sobie radzi na krajowym podwórku.

Wracając do "Dumy Katalonii" - tym razem w jej składzie nie zapowiada się żadna rewolucja.

Mało rotacji, dużo prochu w ataku
komentuje "Mundo Deportivo"

Według czterech najważniejszych dzienników, aż dziewięciu piłkarzy może być pewnych swojego miejsca w jedenastce. To Joan Garcia, Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha i Ferran Torres.

Pojawienie się tego ostatniego nazwiska może przykuć uwagę. To nie pomyłka, "Mundo Deportivo", "Sport", "Marca" i "As" zgodnie wysyłają Roberta Lewandowskiego na ławkę rezerwowych. Zadowolony będzie zapewne David Bernabeu. Żurnalista "Sportu" po spotkaniu z Eintrachtem postulował miejsce dla Hiszpana w jedenastce, krytykując formę Polaka.

- Rywalizacja na pozycjach, jak między Ferranem a Lewandowskim, jest dobra dla zespołu i dla nich samych, bo zawsze muszą grać na najwyższym poziomie. To, co widzę w ostatnich czterech, pięciu tygodniach, jest niesamowite. Niezależnie od tego, czy gra Lewandowski, czy Ferran, dla mnie to jest idealne. Również na treningach. Właśnie na takim poziomie chcę ich widzieć - mówił Hansi Flick na piątkowej konferencji prasowej (cyt. za fcbarca.com).

Wątpliwości co do decyzji niemieckiego szkoleniowca dotyczą dwóch pozycji - "Marca", "As" i "Mundo Deportivo" stawiają na Erica Garcię i Marcusa Rashorda, a "Sport" na Frenkiego de Jonga i Fermina Lopeza.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Osasuną:

Joan Garcia - Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Eric Garcia/Frenkie de Jong, Pedri - Marcus Rashford/Fermin Lopez, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Zobacz również:

Do Roberta Lewandowskiego dotarła ważna wiadomość dotycząca jednego z kolegów
La Liga

Oficjalnie: Barcelona ogłasza, koniec negocjacji. Lewandowski dostał ważną wiadomość

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports
FC Barcelona zaraz po historycznym wyczynie Lewandowskiego podjęła zaskakującą decyzję
FC Barcelona zaraz po historycznym wyczynie Lewandowskiego podjęła zaskakującą decyzjęURBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty ImagesAFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony z charakterystycznym herbem klubu i logotypem sponsora na koszulce, podczas meczu na stadionie, z poważnym wyrazem twarzy, ręce wspiera na biodrach.
Robert Lewandowski w FC BarcelonieNaoki Morita/Aflo Images/East NewsEast News
Waży się przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Hansi Flick interweniował
Waży się przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Hansi Flick interweniowałUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja