Nie mają złudzeń, w Barcelonie i Madrycie ogłaszają ws. Lewandowskiego. Najgorsze powraca

Po kolejnej wpadce Realu Madryt Barcelona ma nad wiceliderami ze stolicy 4 punkty przewagi w tabeli LaLiga. Ma więc ten komfort, że nawet w razie porażki z Osasuną pozostanie na czele po 17. kolejce. Co ciekawe, matematycznie groźniejszy dla niej jest teraz Villarreal, który przy założeniu wygrania meczu zaległego miałby tylko 2 oczka mniej. "Żółta Łódź Podwodna" zawodzi w Champions League, ale świetnie sobie radzi na krajowym podwórku.

Wracając do "Dumy Katalonii" - tym razem w jej składzie nie zapowiada się żadna rewolucja.

Mało rotacji, dużo prochu w ataku

Według czterech najważniejszych dzienników, aż dziewięciu piłkarzy może być pewnych swojego miejsca w jedenastce. To Joan Garcia, Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha i Ferran Torres.

Pojawienie się tego ostatniego nazwiska może przykuć uwagę. To nie pomyłka, "Mundo Deportivo", "Sport", "Marca" i "As" zgodnie wysyłają Roberta Lewandowskiego na ławkę rezerwowych. Zadowolony będzie zapewne David Bernabeu. Żurnalista "Sportu" po spotkaniu z Eintrachtem postulował miejsce dla Hiszpana w jedenastce, krytykując formę Polaka.

- Rywalizacja na pozycjach, jak między Ferranem a Lewandowskim, jest dobra dla zespołu i dla nich samych, bo zawsze muszą grać na najwyższym poziomie. To, co widzę w ostatnich czterech, pięciu tygodniach, jest niesamowite. Niezależnie od tego, czy gra Lewandowski, czy Ferran, dla mnie to jest idealne. Również na treningach. Właśnie na takim poziomie chcę ich widzieć - mówił Hansi Flick na piątkowej konferencji prasowej (cyt. za fcbarca.com).

Wątpliwości co do decyzji niemieckiego szkoleniowca dotyczą dwóch pozycji - "Marca", "As" i "Mundo Deportivo" stawiają na Erica Garcię i Marcusa Rashorda, a "Sport" na Frenkiego de Jonga i Fermina Lopeza.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Osasuną:

Joan Garcia - Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Eric Garcia/Frenkie de Jong, Pedri - Marcus Rashford/Fermin Lopez, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres.

FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

FC Barcelona zaraz po historycznym wyczynie Lewandowskiego podjęła zaskakującą decyzję URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images AFP

Robert Lewandowski w FC Barcelonie Naoki Morita/Aflo Images/East News East News

Waży się przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Hansi Flick interweniował Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP