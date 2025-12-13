Nie mają złudzeń, w Barcelonie i Madrycie ogłaszają ws. Lewandowskiego. Najgorsze powraca
Barcelona przystępuje do spotkania 17. kolejki LaLiga z komfortową przewagą nad rywalami i bez rewolucji w wyjściowej jedenastce. Najświeższe prognozy przed meczem z Osasuną wskazują, że Robert Lewandowski może rozpocząć spotkanie na ławce rezerwowych, a szansę dostanie Ferran Torres. Trener Flick podkreślał w piątek wagę rywalizacji w zespole i jej pozytywny wpływ na formę piłkarzy. Wygląda na to, że powtórzy się sytuacja sprzed tygodnia z meczu z Betisem.
Po kolejnej wpadce Realu Madryt Barcelona ma nad wiceliderami ze stolicy 4 punkty przewagi w tabeli LaLiga. Ma więc ten komfort, że nawet w razie porażki z Osasuną pozostanie na czele po 17. kolejce. Co ciekawe, matematycznie groźniejszy dla niej jest teraz Villarreal, który przy założeniu wygrania meczu zaległego miałby tylko 2 oczka mniej. "Żółta Łódź Podwodna" zawodzi w Champions League, ale świetnie sobie radzi na krajowym podwórku.
Wracając do "Dumy Katalonii" - tym razem w jej składzie nie zapowiada się żadna rewolucja.
Mało rotacji, dużo prochu w ataku
Według czterech najważniejszych dzienników, aż dziewięciu piłkarzy może być pewnych swojego miejsca w jedenastce. To Joan Garcia, Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha i Ferran Torres.
Pojawienie się tego ostatniego nazwiska może przykuć uwagę. To nie pomyłka, "Mundo Deportivo", "Sport", "Marca" i "As" zgodnie wysyłają Roberta Lewandowskiego na ławkę rezerwowych. Zadowolony będzie zapewne David Bernabeu. Żurnalista "Sportu" po spotkaniu z Eintrachtem postulował miejsce dla Hiszpana w jedenastce, krytykując formę Polaka.
- Rywalizacja na pozycjach, jak między Ferranem a Lewandowskim, jest dobra dla zespołu i dla nich samych, bo zawsze muszą grać na najwyższym poziomie. To, co widzę w ostatnich czterech, pięciu tygodniach, jest niesamowite. Niezależnie od tego, czy gra Lewandowski, czy Ferran, dla mnie to jest idealne. Również na treningach. Właśnie na takim poziomie chcę ich widzieć - mówił Hansi Flick na piątkowej konferencji prasowej (cyt. za fcbarca.com).
Wątpliwości co do decyzji niemieckiego szkoleniowca dotyczą dwóch pozycji - "Marca", "As" i "Mundo Deportivo" stawiają na Erica Garcię i Marcusa Rashorda, a "Sport" na Frenkiego de Jonga i Fermina Lopeza.
Przewidywany skład Barcelony na mecz z Osasuną:
Joan Garcia - Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Eric Garcia/Frenkie de Jong, Pedri - Marcus Rashford/Fermin Lopez, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres.