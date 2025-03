Kolejna wielka impreza w Polsce. Stolica siatkówki przeniesiona do Łodzi

Jak informowaliśmy już w poniedziałek, Łódź po raz czwarty będzie gościć turniej finałowy LM. By podkreślić rangę wydarzenia, do Polski wybrali się nawet Roko Sikirić, szef europejskiej konfederacji siatkówki (CEV) i Vuk Karanović, dyrektor zarządzający. W rolę gospodarzy wcielili się prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Polska to ulubione miejsce rozgrywania dużych imprez siatkarskich zarówno o zasięgu europejskim, jak i światowym. Nad Wisłą za sprawą wielkich sukcesów męskiej reprezentacji, do której powoli dołącza kobieca, a także klubów, popularność siatkówki jest ogromna. Kibice walą drzwiami i oknami na mecze kadry czy swoich ulubionych zespołów. Nic więc dziwnego, że FIVB czy CEV powierzają organizację największych turniejów.

W ostatnich latach dużo a tego tortu uszczknęła też Łódź i Atlas Arena. W 2019 roku gościły mistrzostwa Europy kobiet, w 2022 roku mistrzostwa świata kobiet, a w ubiegłym roku turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Z kolei panowie w 2024 roku mieli tu finały Ligi Narodów. A w tym roku panie rozegrają tu turniej finałowy LN. - - Świetnie czujemy się w Łodzi. Teraz też w wydaniu klubowym będziemy reprezentować nasz kraj w Europie i na świecie - dodał Sebastian Świderski, prezes PZPS.

Długo za to trzeba było czekać na wielki turniej klubowy. Ostatni raz Final Four Ligi Mistrzów odbył się w Polsce w 2016 roku (w Krakowie). Wcześniej to właśnie Łódź gościła najlepsze kluby Europy trzykrotnie (2008, 2010 i 2012) i raz Opole (2002). Żaden polski klub nie wygrał Ligi Mistrzów u siebie, a najbliżej była Skra Bełchatów, która przegrała w finale z Zenitem Kazań.