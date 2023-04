Raczkowski na komisariacie w Grecji. Znamy wyniki badania alkomatem

Taką afery w wielkanocną niedzielę trudno sobie było wyobrazić. Greckie media odpaliły prawdziwą "petardę" informując o ekipie polskich arbitrów, która podczas podróży samolotem do Hellady miała nadużywać alkoholu i awanturować się z innymi pasażerami . A po przybyciu do Hellady - bez słowa zniknąć...

Raczkowski w Grecji na komisariacie. Poddał się badaniu alkomatem

Do spiskowej teorii przychylają się władze Kolegium Sędziów PZPN . W specjalnym komunikacie, podpisanym przez szefa tego gremium Tomasza Mikulskiego , czytamy, że źródłowy przekaz jest nieobiektywny, pozbawiony dowodów i przedstawia stanowisko tylko jednej strony.

"Szef greckich sędziów przekazał słowną informację, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do zachowania naszych arbitrów, opierając się m.in. na relacji oficera/sędziego łącznikowego. Decyzję o zdjęciu z obsady polskich arbitrów podjął ze względu na silną presję medialną, chcąc uniknąć ryzyka, że sytuacja odbije się na ich pracy oraz jej odbiorze" - to fragment oświadczenia KS PZPN.