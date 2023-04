Partnerka Ronaldo pod ostrzałem fanów. Wytykają jej, co mówiła o pieniądzach

Georgina Rodriguez prężnie działa w mediach społecznościowych i dba o swój wizerunek. Influencerka od kilku lat jest w szczęśliwym związku z gwiazdą futbolu- Cristiano Ronaldo . Modelka na co dzień jest bardzo aktywna w sieci. Jej profil na Instagramie obserwuje już 48,5 mln osób. Korzystając z popularności, swego czasu zaprosiła kamery Netflixa do domu i wyjawiła fanom kilka pikantnych faktów z życia zarówno jej, jak i bliskich. Na jednym sezonie jednak się nie skończyło. Kilka tygodni temu miała miejsce premiera drugiej części serialu " Jestem Geogina ".

Tym razem sympatycy celebrytki mogli dowiedzieć się, jak wyglądały przenosiny rodziny do nowego miejsca. Jak wiemy, Cristiano Ronaldo w pierwszych dniach 2023 roku zmienił barwy klubowe i dołączył do Al-Nassr . Georgina zdradziła, jak dzieci odnajdywały się w nowej rzeczywistości. Jak się okazuje, nie miały wcale łatwo.

"Są regularnie bite w szkole. Wiem to, ponieważ często wracają do domu z płaczem. (...) Często pytam dzieci, czy nie wiedzą, jak mają się bronić, ale one nie chcą brać udziału w konfliktach"- wyznała popularna WAG.