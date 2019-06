Piłkarki Stanów Zjednoczonych awansowały do półfinału mistrzostw świata, pokonując 2-1 Francę na Parc des Princes w Paryżu.

Rywalkami Amerykanek w półfinale będą zawodniczki Anglii, które wyeliminowały Norwegię.

Piątkowy mecz rozpoczął się po myśli reprezentantek USA, które już w piątej minucie wyszły na prowadzenie. Efektownym golem z rzutu wolnego popisała się gwiazda tych mistrzostw Megan Rapinoe.

Wynik 1-0 utrzymał się do końca pierwszej połowy, a po przerwie Amerykanki ruszyły z impetem na bramkę "Trójkolorowych". Najbliżej strzelenia drugiego gola była słynna Alex Morgan, ale jej uderzenie z kilku metrów zostało zablokowane.

Francuzki przetrwały napór rywalek i przeszły do ataku. Aktywna była m.in. Eugenie Le Sommer, ale niesionym dopingiem kibiców gospodyniom nie udało się stworzyć czystej sytuacji bramkowej.

Bezlitosne były za to Amerykanki, które w 65. minucie podwyższyły prowadzenie. Znakomita akcja zakończyła się już piątym golem Rapinoe na tych mistrzostwach. Skuteczna zawodniczka sfinalizowała dobre podanie Tobin Heath z prawego skrzydła.

Dziesięć minut później także Heath znalazła drogę do bramki Sary Bouhaddi, ale gol nie został uznany z powodu minimalnego spalonego.

Mimo dwóch bramek straty "Trójkolorowe" nie złożyły broni i w 81. minucie zdobyły kontaktową bramkę. Efektownym uderzeniem głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego popisała się Wendie Renard.



Francuzki uwierzyły, że nie wszystko stracone i przeszły do ofensywy, a Amerykanki skupiły się na obronie korzystnego wyniku i dowiozły go do końca.



W czwartek w pierwszym ćwierćfinale Norwegia przegrała 0-3 z Anglią. W sobotę Włochy zagrają z Holandią, a Niemcy ze Szwecją.

Wynik ćwierćfinału:

Francja - USA 1-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Megan Rapinoe (5.), 0-2 Megan Rapinoe (65.), 1-2 Wendie Renard (81.)

