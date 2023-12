Massimiliano Allegri na każdym możliwym kroku powtarza, że on i jego piłkarze nie myślą o wygraniu kolejnego mistrzostwa Włoch dla Juventus u. Szkoleniowiec "Starej Damy" podkreśla, że celem jest utrzymywanie się w czołowej czwórce tabeli Serie A. Zajęcie miejsca w tej strefie będzie oznaczało bowiem, że w przyszłym sezonie Juventus zagra w Lidze Mistrzów , która zainauguruje swój nowy format, na wzór systemu szwajcarskiego.

Gra w "nowej" Lidze Mistrzów będzie wiązała się z odpowiednio wysokimi zyskami finansowymi. Te znacząco wzrosną w stosunku do tego, ile kluby zarabiały przy poprzednich edycjach. Dlatego tak istotne dla Allegrego jest zajęcie miejsca w top 4 Serie A. Trudno jednak nie patrzeć już na Juve jak na kandydatów do Scudetto. Zespół z Turynu punktuje praktycznie tak samo, jak Inter, który lideruje tabeli, a dodatkową przewagą jest fakt, że Juventus nie gra w europejskich pucharach.

Niespodzianka w Serie A. Juventus nie wykorzystał szansy

Między słupkami bramki Juventusu od początku stał oczywiście Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz nie miał zbyt wiele pracy w pierwszej połowie. To Juventus lepiej zapamięta tę część spotkania. W 27. minucie bramkarza Genoi mijał Federico Chiesa, ale został przez golkipera zahaczony. Sędzia bez wahania wskazał na jedenasty metr od bramki. Do piłki podszedł sam poszkodowany, zmylił bramkarza i otworzył wynik tego pojedynku. Do przerwy więcej się nie wydarzyło.