Niespodzianka dla Kiwiora. Barcelona decyduje o transferze, zostały tygodnie

Jakub Kiwior w miarę regularnie pojawia się na boisku w barwach londyńskiego Arsenalu , choć nie zawsze jest mu łatwo podczas gry dla "Kanonierów" , a długość jego występów jest mocno zróżnicowana - czasami jest to pełne 90 minut, czasami 45, a czasem gra tylko "ogony".

Niemniej nie minął jeszcze rok od przybycia Polaka na Emirates, więc jego kariera tam może pójść w najróżniejsze strony. Jego kontrakt ważny jest przy tym do 2028 roku, ale nie oznacza to oczywiście, że wokół zawodnika nie krążą pewne... intrygujące plotki.

AC Milan chce się zbroić. Jakub Kiwior na celowniku

Kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia o tym, że defensor został po raz kolejny obrany na celownik przez AC Milan - po raz kolejny, bo w ubiegłym sezonie miał być podobno o krok od dołączenia do "Rossonerich", jeszcze za czasów, gdy grał dla Spezii .

Wielki powrót do Italii byłby bez wątpienia ciekawą opcją dla niego, natomiast okazuje się, że ekipa z Mediolanu myśli nie tylko o reprezentancie "Biało-Czerwonych", ale i... o innych rozwiązaniach. Najprostszym z nich wydaje się - co opisał Gabriel Sans z "Mundo Deportivo" - po prostu prędsze ściągnięcie z wypożyczenia do Villarrealu Matteo Gabbii i regularne stawianie na 24-latka.