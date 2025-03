Zwrot akcji ws. ter Stegena, to będzie koniec dla Szczęsnego? "Niespodzianka"

Wojciech Szczęsny na początku bieżącego sezonu "w trybie awaryjnym" zakończył swoją piłkarską emeryturę i dołączył do FC Barcelona po tym, jak poważnej kontuzji doznał dotychczasowy pierwszy bramkarz "Blaugrany", Marc-Andre ter Stegen. Polak, choć początkowo był tylko zmiennikiem Inakiego Peny, z czasem sam wdarł się do wyjściowego składu FCB i został "pewniakiem" w drużynie dowodzonej przez Hansiego Flicka. Sporo wskazuje jednak na to, że niedługo jego misja w roli "jedynki" może zostać zakończona. Ter Stegen zrobił właśnie kolejny kluczowy krok w stronę powrotu do grania.