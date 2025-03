Polski trener wyjechał z kraju i od razu sukcesy. Na taką serię czekali od 16 meczów

Sukcesy na Litwie, a teraz w Estonii. Niebywały wyczyn polskiego trenera

Cisakowski obrał kurs na Litwę, gdzie niemal z marszu zaczął odnosić sukcesy. Doprowadził zespół Riterai do awansu do najwyższej ligi, za co został doceniony. Nominowano go do roli najlepszego trenera na Litwie. Wraz z początkiem roku jego umowa za porozumieniem stron została rozwiązana, a szkoleniowiec przeniósł się do estońskiego Nomme United.