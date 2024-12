Kluczowa noc za piłkarzem Fiorentiny. Włosi podają konkrety

Piłkarscy kibice z całego świata wyczekują na informacje na temat Edoardo Bove. Piłkarz wypożyczony do ACF Fiorentina podczas niedzielnego spotkania z Interem Mediolan padł na murawę, stracił przytomność i dostał ataku drgawek. Incydent wyglądał iście dramatycznie, a zawodnika z miejsca przewieziono do szpitala. W poniedziałek z Włoch napłynęły świeże wieści i wygląda na to, iż największe zagrożenie już minęło.