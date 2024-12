Nicola Zalewski ze wsparciem dla Bove. Piękny gest reprezentanta Polski

Horror we Florencji, młody pomocnik trafił do szpitala

Spotkanie pomiędzy ACF Fiorentina a Interem Mediolan awizowane było jako hit 14. kolejki Serie A. Do tej pory obie drużyny szły łeb w łeb i uzbierały po 28 punktów. Zaskakiwała zwłaszcza forma "Violi", która niespodziewanie włączyła się do walki o tytuł mistrzowski. Niestety, spotkanie potrwało zaledwie kwadrans. W początkowych minutach meczu doszło bowiem do koszmarnego incydentu. Edoardo Bove próbował zawiązać but, ale stracił przytomność. Mało tego, szybko zaczął niekontrolowanie drgać. Sztab medyczny zareagował błyskawicznie, udzielając 22-latkowi pierwszej pomocy. Następnie przetransportowano go do szpitala.