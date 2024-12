Strach w FC Barcelona, piłkarz dusił się na boisku. Są wieści ws. jego zdrowia

FC Barcelona w kryzysie. Mecz z UD Las Palmas koszmarem Lewandowskiego i spółki

Październik w najmniejszym stopniu nie przygotował fanów FC Barcelona na to, co z zespołem stało się w listopadzie. Po serii efektownych zwycięstw nad tuzami z Hiszpanii i Europy, drużyna Hansiego Flicka zaliczyła spektakularny zjazd. Wszystko zaczęło się jeszcze przed przerwą reprezentacyjną, gdy Real Sociedad zdołał przerwać serię triumfów rywala i wygrał 1:0. Później przyszedł niezwykle rozczarowujący remis z Celtą Vigo (2:2), gdzie "Blaugrana" straciła oba gole w końcówce. Hiszpanie pokazali się z lepszej strony w Lidze Mistrzów, pokonując Brest (3:0), ale tylko po to, by znów zawieść na własnym podwórku.