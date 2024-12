Trwa pościg za Robertem Lewandowskim. Weekend pogorszył sytuację Polaka

Zakończyła się 15. kolejka hiszpańskiej LaLiga. W najważniejszych starciach FC Barcelona przegrała z UD Las Palmas 1:2, Real Madryt pokonał Getafe 2:0 , a Atletico rozbiło Real Valladolid aż 5:0. Co ciekawe, "Duma Katalonii" zanotowała tak świetny początek sezonu, a obecnie ma już tylko punkt przewagi nad mającymi spotkanie mniej "Los Blancos" i dwa oczka zapasu nad "Los Colchoneros". We wtorek zagra na wyjeździe z szóstą w stawce Mallorcą. Obrońcy tytułu z kolei zmierzą się z Athletikiem na San Mames, a podopieczni Diego Simeone zagrają mecz Copa del Rey.

Oprócz rywalizacji drużynowej trwają także te indywidualne. W najważniejszej, czyli wyścigu o koronę króla strzelców, w dalszym ciągu prowadzi Robert Lewandowski. Nie trafił do siatki przeciwko zespołowi z Wysp Kanaryjskich, zrobił to za to Raphinha. Brazylijczyk ma sześć goli straty (15-9). Na pułap ośmiu bramek awansował Kylian Mbappe, który ładnym strzałem zza pola karnego pokonał Davida Sorię. Tyle samo ma Ante Budimir i kontuzjowany Vinicius Junior.