"Biało-Czerwone" naprawdę tego dokonały! Podopieczne Niny Patalon po raz pierwszy w historii wywalczyły awans na mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet. W przyszłym roku powalczą one o końcowe trofeum w Szwajcarii. Na początku tygodnia Ewa Pajor i spółka poznały rywalki, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w fazie grupowej Euro 2025. Będą to Niemki, Dunki i Szwedki.

" Na tym etapie nie ma łatwych grup i zespołów, które pozwolą na trochę swobody w walce o punkty. Kluczowe będzie dla nas to, że zmierzymy się z drużynami, które są silnymi przeciwnikami, ale ich kultura i styl gry odpowiadają naszej kadrze. Mamy już pewne doświadczenia i znamy nasze rywalki, co jest dodatkowym atutem, jeśli chodzi o przygotowania do tych rozgrywek" - przyznała tuż po losowaniu Nina Patalon.

Polki na Euro mogą zarobić grube miliony. Imponująca pula nagród

Już za sam awans "Biało-Czerwone" zainkasowały 1,8 mln euro, czyli około 7,67 mln złotych. Bezpośrednio do zawodniczek ma trafić minimum 30-40 procent tej kwoty, a więc dostaną one do podziału co najmniej 2,3-3 mln złotych. Za wyjście z grupy nasze piłkarki otrzymają kolejną premię. Panie mają więc motywację, aby postarać się w meczach przeciwko Niemkom, Dunkom i Szwedkom.