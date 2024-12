Do występów męskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej na dużych turniejach zdążyliśmy przywyknąć. Choć panowie na mistrzostwach świata, czy Europy nie osiągają wybitnych wyników, w większości imprez w XXI wieku brali udział. Tego samego nie można powiedzieć o paniach. Kobiecy futbol w kraju nad Wisłą wciąż się rozwija, a nadzieją na jeszcze szybszy rozwój tej dyscypliny jest ostatni sukces podopiecznych Niny Patalon. Reklama

Reprezentantki Polski na przełomie listopada i grudnia rozgrywały mecz barażowy o udział w finałach mistrzostw Europy w przyszłym roku. Biało-czerwone stanęły przed historyczną szansą, bo jeszcze nigdy nie grały na takim turnieju. I udało im się napisać nowy rozdział w historii kobiecego futbolu, bo w obu meczach okazały się lepsze od Austriaczek i wygrały dwukrotnie 1:0. Tym samym zagwarantowały sobie udział na Euro 2025.

Niemcy docenili Ewę Pajor. Wymowne określenie

Radość w polskiej ekipie była ogromna, a wzruszenia po wielkim sukcesie nie ukrywała kapitan biało-czerwonych i największa gwiazda tego zespołu, Ewa Pajor. "Wszystkie czekałyśmy na to bardzo długo. Tak naprawdę polska piłka kobieca czekała na to od samego początku. My założyłyśmy sobie taki cel, kiedy trener Nina Patalon do nas przychodziła. Zaraz będzie już chyba 4 lata i dzisiaj to zrobiłyśmy! Jestem przeszczęśliwa i dumna z całego tego zespołu. Jestem niesamowicie wzruszona, to coś pięknego" - powiedziała Pajor tuż po meczu na antenie TVP Sport.

Awans na Euro to duża szansa, aby rozpropagować w Polsce kobiecy futbol. Przed zespołem Niny Patalon stoi jednak bardzo trudne zadanie. W poniedziałek rozlosowano grupy Euro 2025 i biało-czerwone nie miały szczęścia w losowaniu. Trafiły do grupy C wraz z Niemkami, Dunkami oraz Szwedkami. W starciu z tymi trzema zespołami Polki radziły sobie dotychczas źle, co i tak jest eufemizmem. W osiemnastu spotkaniach zanotowały tylko jeden remis - z Dunkami - a aż siedemnastokrotnie przegrywały. Reklama

To pokazuje jedynie skalę wyzwania, jakie czeka reprezentantki Polski. O losowaniu grup pisze się nie tylko w polskich mediach, ale również niemieccy dziennikarze odnotowali, z kim zagra ich reprezentacja. Opisując biało-czerwoną kadrę, Niemcy nie przeszli obojętnie obok Pajor. "Jest wybitną piłkarką tej drużyny. To była najlepsza strzelczyni Bundesligi, która latem przeniosła się z Wolfsburga do Barcelony" - napisano w "Sport Bild" o kapitan reprezentacji Polski. Niemcy nie ukrywają zadowolenia z losowania i uważają, że awans z grupy nie powinien być problemem dla ich kadry.

Reklama Ewa Pajor: Ciągle w nas jest wiele emocji. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

