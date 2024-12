Tomaszewski był bezwzględny, Lewandowski posłany na ławkę. "Nie ma zmiłuj"

FC Barcelona po widowiskowym starciu z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów , wygranym przez wicemistrzów Hiszpanii 3:2, wróciła w ostatnią niedzielę do zmagań w Primera Division i z pozycji absolutnego faworyta starła się z zespołem Leganes.

AP / © 2024 Associated Press

17-letni geniusz Barcelony z nagrodą Golden Boy i triumfem Euro. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Tomaszewski: Lewandowski powinien trafić na ławkę. Peselu się nie oszuka

"Jak gra słabo, to nie ma zmiłuj. Po co Barcelona zapłaciła za niego? Żeby strzelał bramki" - orzekł "Tomek" w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu" Przemysławem Ofiarą. "Uważam, że Hansi Flick powinien podjąć trudną decyzję i posadzić 'Lewego' na ławce. On teraz najgroźniejszy będzie wchodząc na podmęczonego przeciwnika! Podstawowym napastnikiem powinien być Ferran Torrres, a Lewandowski najlepiej, jakby wchodził za niego w 70. minucie" - dodał.