Kapibara o imieniu Zizito będzie maskotką turnieju Copa America, który zostanie rozegrany w dniach 14 czerwca - 7 lipca w Brazylii. Imię wybrali kibice w głosowaniu. Nawiązuje ono do słynnego piłkarza brazylijskiego Zizinho, który był... idolem legendarnego Pelego.

Zizto oficjalną maskotką Copa America 2019

Zizinho (Tomss Soares da Silva), wicemistrz świata z 1950 roku zmarł w wieku 80 lat w 2002 r. Strzelił dla "Canarinhos" 17 goli w Copa America podczas występów w reprezentacji w latach 1942-1957. W sumie ma na koncie 30 goli w koszulce brazylijskiej.

Kapibara to największy żyjący gatunek gryzonia. Jest roślinożernym zwierzęciem wodno-lądowym, które zamieszkuje tereny Ameryki Południowej, w tym większą część Brazylii. Znana jest z przyjaznego usposobienia wobec innych gatunków zwierząt, co jak podkreślili organizatorzy konkursu na maskotkę było jednym z istotnych czynników.

W tegorocznym Copa America, rywalizacji o miano najlepszego zespołu w Ameryce Południowej, weźmie udział 12 drużyn podzielonych na cztery grupy. CONMEBOL zaprosił do udziału w turnieju dwa zespoły z Azji, Katar - gospodarza MŚ 2022 i Japonię - gospodarza igrzysk w Tokio 2020.

Copa America odbędzie się też w 2020 roku, a później co cztery lata, tak jak mistrzostwa Europy. Turniej od dawna był rozgrywany dość nieregularnie. Od 1975 do 1987 roku co cztery lata, następnie do 2001 - co dwa. Później jego edycje odbyły się w latach 2004, 2007, 2011, 2015 i 2016. Dwie ostatnie - w tym tę w USA w 2016 roku, rozegraną w setną rocznicę pierwszego Copa America - wygrali piłkarze Chile.

W 2020 r. gospodarzami piłkarskich mistrzostw Ameryki Południowej będą Argentyna i Kolumbia.

