Co za wieści dla Realu Madryt. Następca Carlo Ancelottiego coraz bliżej

Trudny początek sezonu dla Realu Madryt i Carlo Ancelottiego

Jeszcze w maju Real Madryt świętował zdobycie podwójnej korony. "Królewscy" nie znaleźli na siebie mocnych ani w lidze hiszpańskiej, ani w Lidze Mistrzów. Gdy latem do zespołu dołączył Kylian Mbappe , wydawało się, że dominacja podopiecznych Carlo Ancelottiego potrwa przez najbliższe lata. Niestety, choć sezon rozpoczął się od wygrania Superpucharu Europy po pokonaniu Atalanty Bergamo w Warszawie, następne tygodnie w wykonaniu stołecznego zespołu nie były tak udane . "Los Blancos" tracili punkty ze znacznie słabszymi rywalami w La Lidze, a i w nowym formacie Ligi Mistrzów radzi sobie znacznie poniżej oczekiwań. Po czterech kolejkach mają na koncie już dwie porażki: z Lille oraz z AC Milan. Zwłaszcza druga z nich była bolesna, bo nie dość, że miała miejsce na Santiago Bernabeu, to w dodatku kilka dni wcześniej na tym samym stadionie gospodarzy zdominowała FC Barcelona (0:4) .

Dodając do tego niełatwą adaptację Mbappe i liczne problemy zdrowotno-kadrowe, nietrudno zrozumieć, że pozycja Carlo Ancelottiego zaczęła być kwestionowana . Tuż przed przerwą reprezentacyjną nastroje uspokoił nieco Vinicius, strzelając hat-tricka przeciwko Osasunie (4:0), co nie zmienia jednak faktu, że druga kadencja Włocha w stolicy Hiszpanii zdaje się powoli zmierzać ku końcowi.

Na kłopoty Xabi Alonso? Jego gwiazda nieco zgasła po ubiegłym sezonie

42-latek zadeklarował jednak chęć pozostania w Leverkusen na kolejny rok, chcąc nadal budować tam historię. Dziennikarze przewidywali jednak, że prawdziwym powodem była chęć poczekania kolejnego roku, by móc przejąć schedę po Ancelottim. Jako że Włoch w końcówce sezonu sięgnął z "Królewskimi" po Ligę Mistrzów, zastąpienie go po takim wyczynie nie było możliwe.

A w czwartek hiszpański Eurosport przekazał przełomowe wieści. Chociaż kontrakt szkoleniowca w Niemczech obowiązuje do połowy 2026 roku, zamierza on zmienić pracodawcę już najbliższego lata. Wspomniane źródło przekonuje, że decyzja już zapadła, a najprawdopodobniejszym kolejnym etapem 42-latka będzie właśnie Real Madryt. Na ten moment wydaje się to rozwiązaniem satysfakcjonującym wszystkie strony, choć doskonale wiemy, jak wiele może zdarzyć się w futbolu do końca sezonu i nie sposób na tak wczesnym etapie skreślać możliwość sięgnięcia przez Ancelottiego po kluczowe trofea.