Doświadczony bramkarz jest wolnym zawodnikiem i dołączył do zespołu Akżajyka na obozie w Turcji. W tym sezonie Machnowski wystąpił w WPK-Ahro w 12 ligowych i dwóch pucharowych meczach.

Trzy sezony w Warszawie

Wychowanek Dynama w 2008 r. trafił do Piotrcovii, potem grał w ŁKS Łódź, z którego w 2008 przeniósł się do Legii Warszawa, z którą zdobył Puchar Polski. W barwach aktualnego mistrza Polski rozegrał sześć spotkań i w 2011 r. odszedł do Obołoni Kijów. Potem występował w Sewastopolu, Sumach, Desnie Czernichów i Olimpiku Donieck, w azerskim Ryavanie Baku i łotewskim FK Ventspils. Teraz spróbuje swoich sił w piątym już kraju.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roman Kołtoń: Kandydatura Nawałki jest już spalona. WIDEO INTERIA.TV

CZYTAJ TAKŻE: OFERTA "LAST MINUTE" ZA ARKADIUSZA MILIKA?! PADŁA KWOTA TRANSFERU



Akżajyk w zakończonym niedawno sezonie zajął dziewiąte miejsce w najwyższej lidze Kazachstanu.