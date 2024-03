Brzęczek, Michniewicz i Probierz w jednym miejscu. Szalony plan ogłoszony

Góralski ogłasza szalony plan. Dziesięć tatuaży na plecach jako rodzaj hołdu

Dzisiaj 31-letni piłkarz jest zawodnikiem III-ligowej Wieczystej Kraków . Chętnie wraca jednak do nieodległych czasów swojej świetności. Zrobił to właśnie w obszernym wywiadzie dla "Łączy Nas Piłka". Przy okazji zapowiedział, że wytatuuje sobie na plecach podobizny wszystkich trenerów, którzy najbardziej pomogli mu w piłkarskiej karierze .

- Od Adama Nawałki otrzymałem pierwsze powołanie do reprezentacji narodowej. U Jerzego Brzęczka grałem dość regularnie w kadrze narodowej, zapracowałem na zagraniczny transfer. Co do Czesława Michniewicza - jestem przekonany, że gdyby nie moja kontuzja, zabrałby mnie na mundial do Kataru. Zawsze podchodził do mnie bardzo w porządku i chcę mu podziękować - mówi Góralski.