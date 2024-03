Chwali się publicznie powołaniem na baraże. A miało być cicho. Probierz się wścieknie

Za niewiele ponad dwa tygodnie reprezentacja Polski przystąpi do decydującej batalii o finały Euro 2024. W miniony piątek selekcjoner Michał Probierz rozesłał zaproszenia do szerokiej kadry na marcowe baraże. Nieoficjalnie wiadomo, że poprosił zawodników o dyskrecję w tym temacie. Tymczasem jeden z nich, Paweł Dawidowicz... właśnie pochwalił się otrzymanym powołaniem. Jaka będzie reakcja szefa kadry? Odpowiedź na to pytanie poznamy niebawem.