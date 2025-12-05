Wymowne zachowanie Trumpa. Zaczął mówić o wojnie i nagle urwał. Wszystko na żywo

W piątek Waszyngton stał się najważniejszym miejscem dla światowego futbolu. W stolicy USA zorganizowano losowanie grup mistrzostw świata, których Amerykanie w przyszłym roku wraz z Kanadą i Meksykiem będą współgospodarzami. Część uroczystości najbardziej interesującą kibiców piłki nożnej poprzedził oficjalny sprzęt.

Oprócz muzycznych występów Andrei Bocellego oraz Robina Williamsa w duecie z Scherzinger dużo uwagi poświęcono prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi. W jednym z wyświetlonych klipów ukazano wysiłki amerykańskiego prezydenta w stronę zaprowadzenia pokoju na świecie.

Już przed uroczystością wiadome było, że prezydent FIFA Gianni Infantino będzie chciał w specjalny sposób uhonorować Trumpa. Mówiono o wręczeniu prezydentowi USA pierwszej w historii pokojowej nagrody FIFA. Dość szybko wszelkie spekulację zostały potwierdzone.

Wszystko stało się jasne, gdy po raz kolejny na scenie pojawił się Infantino. Obok prezydenta FIFA po chwili ukazało się imponujące złote trofeum, które wszystkim obserwującym ukazał jeden z weteranów amerykańskiej armii. W końcu nadszedł kulminacyjny moment - Gianni Infantino oficjalnie zaprosił na scenę Donalda Trumpa i wręczył mu nagrodę pokojową FIFA. Prócz statuetki, Trump otrzymał również pamiątkowy medal oraz okolicznościowy dyplom.

Wielkie święto Donalda Trumpa. Szybko przeszedł do tematów wojen. Ani słowa o Ukrainie

Po chwili Trump przejął mikrofon. Swoją wypowiedź prezydent USA rozpoczął od podkreślenia tego, jak wielkim zaszczytem jest obecność Trumpa w tym miejscu oraz odebranie przygotowanego dla niego odznaczenia. - To jest wielki zaszczyt stać tutaj na scenie z Giannim. Znam go od wielu lat. To wszystko jest wielkim hołdem dla Ciebie, jak i całej piłki nożnej - powiedział prezydent USA. Trump podziękował również swojej rodzinie na czele z małżonką Melanią.

W dalszej części odniósł się do swoich wysiłków, których celem jest zaprowadzenie porządku na świecie. - Uratowaliśmy miliony ludzkich istnień. W Kongo zginęło dziesięć milionów ludzi. Doprowadziliśmy do pokoju w Indiach, w Pakistanie. Tak wiele wojen udało nam się zakończyć, czasami jeszcze przed ich rozpoczęciem - powiedział Trump.

Naturalnym było, że prezydent USA odbierając pokojową nagrodę FIFA wspomni o swoich wysiłkach w powstrzymywaniu wojen na całym świecie. Trump w swoim przemówieniu wspomniał o Kongo, a także Indiach i Pakistanie. I na tym urwał, dynamicznie przechodząc do mówienia o swojej relacji z prezydentem FIFA.

Słuchacze bardzo szybko dostrzegli, że Trump po prostu pominął temat wojny Ukrainy z Rosją. Może to dziwić, gdyż prezydent USA wielokrotnie mówił o swojej walce w doprowadzeniu do zakończenia walk za naszą wschodnią granicę. Tym bardziej, że w ostatni wtorek z prezydentem Rosji Władimirem Putinem spotkali się specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz zięć amerykańskiej głowy państwa Jared Kushner.

