Julia Szeremeta przeszła metamorfozę. Efekt końcowy zapiera dech w piersiach

Szeremeta coraz częściej bywa na salonach. Pojawiała się już m.in. na uroczystych galach sportowych, spotkaniach ze znanymi i lubianymi czy premierach filmowych. Zazwyczaj zawodniczka zmienia się wtedy nie do poznania. Tym razem było podobnie, a pokazana została także droga do uzyskanego efektu.

Julia Szeremeta ze złotem mistrzostw Europy

Pod koniec roku Julia Szeremeta pokazała, że wciąż jest na szczycie. Polka pewnie wygrała pojedynek z Irlandką Natalią Fasciszewską i tym samym zgarnęła drugie z rzędu złoto na mistrzostwach Europy do lat 23. To nie było jednak jej jedynie osiągnięcie w związku z turniejem, w którym udział brała już po raz ostatni.

World Boxing opublikował ranking, w którym wskazał, że Polka wciąż jest na szczycie w swojej kategorii wagowej. Oprócz niej w swojej kategorii króluje także Agata Kaczmarska, a Aneta Rygielska może cieszyć się byciem wiceliderką. To świetne wieści dla polskiego boksu.

Julia Szeremeta przeszła metamorfozę

Po powrocie na Julię Szeremetę czekały kolejne wyzwania, choć już tym razem nie sportowe. Sportsmenka pojawiła się na paru uroczystościach i chciała wyglądać przy tym olśniewająco. Podobny efekt, jak się okazało, niełatwo było uzyskać ze względu na nagłą zmianę, jaka miała być dokonana w trakcie.

Makijaż dla Julii Szeremety był wyzwaniem. A dlaczego? Ponieważ podczas eventu, Julia występowała w dwóch skrajnie różnych stylizacjach. Na początku w mundurze żołnierskim a później w eleganckiej wieczorowej kreacji. Nasz makijaż musiał sprawdzić się w obu wersjach. A tak prezentuje się efekt końcowy

Choć dla Szeremety był to już koniec sezonu, to pięściarka zawita jeszcze jako gość specjalny na II Warszawski Festiwal Sportów Walki, który odbędzie się 6 i 7 grudnia. Poinformowano, że poprowadzi specjalny trening dla dzieci i młodzieży.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.

Julia Szeremeta

Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie