UEFA nie odpuszcza. Kolejna kara dla Legii, tym razem po meczu w Szwecji

Dawno miłośnicy futbolu w kraju nad Wisłą nie mieli aż tylu powodów do dumy z polskich klubów występujących na arenie międzynarodowej. Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok świetnie rozpoczęły zmagania w Lidze Konferencji, długo plasując się w górnych rejonach tabeli. Podlasianie niestety finalnie spadli poza czołową ósemkę i muszą grać w barażach. Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczyli za to "Wojskowi". Przepustki nie zabrała im nawet porażka na wyjeździe z Djurgardens.

