To już nie przelewki, karczemna awantura w Legii. Goncalo Feio wyjechał do Anglii

Ten obraz zburzyły dwie ostatnie kolejki LKE . Warszawianie najpierw ulegli u siebie FC Lugano (1:2), a następnie Djurgardens IF w gościnie (1:3). Mimo dwóch porażek na finiszu bezpośredni awans do 1/8 finału stał się faktem.

Awantura w Legii zamiast święta. Goncalo Feio ma powody do frustracji

Po meczu z Djurgardens do szatni Legii wpadł prezes Dariusz Mioduski. Między nim a szkoleniowcem miało dojść do słownej utarczki . To nie wróży dobrze wzajemnym relacjom w najbliższych miesiącach.

Tymczasem Feio wciąż czeka na zaproszenie do rozmów na temat przedłużenia kontraktu. Jego obecna umowa wygasa z końcem sezonu. Co dalej? Brak klarownej odpowiedzi na to pytanie, to dla trenera z pewnością kolejny powód do frustracji.