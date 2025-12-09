Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wojciech Szczęsny wróci między słupki, to już wkrótce. FC Barcelona poznała rywala

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

W hiszpańskim Las Rozas na sali im. Luisa Aragonesa odbyło się losowanie 1/16 finału Copa del Rey. To rozgrywki, w których prawdopodobnie będzie występował Wojciech Szczęsny. FC Barcelona, Real Madryt, Atletico Madryt i Athletic Club wchodzą do gry od tej fazy i już poznały swoich oponentów. Spotkanie odbędą się już w przyszłym tygodniu.

Dwóch piłkarzy w czarnych strojach obejmuje się na boisku po zakończonym meczu, wyrażając radość. W lewym górnym rogu umieszczona jest grafika przedstawiająca mężczyznę w garniturze trzymającego kartkę z losowaniem przy czerwonej kuli.
Wojciech Szczęsny i Joan Garcia, w kółku losujący w 2020 r. Ricardo AriasJose Breton / AFPGetty Images

W siedzibie Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej rozlosowano pary 1/16 finału Copa del Rey. Runda ta zostanie rozegrana już niedługo, od 16 do 18 grudnia. Wchodzą w niej do gry czterej półfinaliści krajowego Superpucharu, a więc Real Madryt, FC Barcelona, Atletico Madryt i Athletic Club.

To ważny moment sezonu dla Wojciecha Szczęsnego - w zeszłym sezonie zaczął przełamywać dominację Inakiego Peni właśnie od momentu, gdy "Duma Katalonii" wystartowała w Pucharze Króla. Zadebiutował 4 stycznia w starciu z UD Barbastro.

Teraz znowu jest numerem dwa, niekwestionowany priorytet w LaLiga i Champions League ma Joan Garcia, choć miał przerwę z powodu kontuzji. Polak z pewnością czeka zatem na krajowy puchar, bo zazwyczaj trenerzy stawiają w nim na golkiperów-zastępców. Może realnie liczyć na miejsce w wyjściowej jedenastce.

W teorii naszemu rodakowi zagraża powrót Marca-Andre ter Stegena, ale zdaniem Javiego Miguela z dziennika "As" Niemiec póki co będzie trzeci w hierarchii, co nie zwiastuje mu występów w Copa. Zawsze jednak może to się zmienić. 1/8 finału zostanie rozegrana w połowie stycznia, ćwierćfinały i pierwsze starcia półfinałowe w pierwszych dwóch tygodniach lutego. W futbolu to sporo czasu.

Potencjalnymi rywalami dla czterech wymienionych drużyn były Eldense, Guadalajara, Murcia, Talavera, Atlético Baleares i Ourense.

"Duma Katalonii" trafiła na Guadalajarę CF z regionu Kastylia-La Mancha. Miasto ma tylko 84 tysiące mieszkańców.

Real zagra z Talaverą, Athletic z Ourense, a Atletico Madryt jako jedyne z grona czterech "rozstawionych" trafiło oponenta nie z 3., lecz 4. poziomu rozgrywkowego - poleci na Majorkę, by na tej wyspie zagrać z Atletico Baleares.

Spotkania odbędą się na stadionach tych mniejszych zespołów, więc Szczęsny i spółka pojawią się na 8-tysięcznym Estadio Pedro Escartin. Poniżej zaprezentujemy także wszystkie inne zestawienia.

Pary 1/16 finału Pucharu Króla:

Guadalajara - FC Barcelona
Talavera - Real Madryt
Ourense - Athletic
Atletico Baleares - Atletico Madryt
Real Murcia - Real Betis
Eldense - Real Sociedad
Burgos - Getafe
Leonesa - Levante
Eibar - Elche
Deportivo la Coruna - Mallorca
Racing - Villarreal
Sporting Gijon - Valencia
Huesca - Osasuna
Granada - Rayo
Albacete - Celta
Alaves - Sevilla

Deportivo Alavés – Real Madryt 0-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Zobacz również:

Marc-Andre ter Stegen, Hansi Flick
La Liga

Wielki powrót Ter Stegena, Flick zdecydował ws. obsady bramki. Szczęsny może się cieszyć

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Mężczyzna w sportowej kurtce w barwach FC Barcelony stoi na stadionie, skupiony i poważny, z rozmytym tłem trybun.
Wojciech SzczęsnyJose BretonAFP
Kylian Mbappe
Kylian MbappeIRINA R HIPOLITO / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP
Julian Alvarez
Julian AlvarezAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja