Wojciech Szczęsny wróci między słupki, to już wkrótce. FC Barcelona poznała rywala
W hiszpańskim Las Rozas na sali im. Luisa Aragonesa odbyło się losowanie 1/16 finału Copa del Rey. To rozgrywki, w których prawdopodobnie będzie występował Wojciech Szczęsny. FC Barcelona, Real Madryt, Atletico Madryt i Athletic Club wchodzą do gry od tej fazy i już poznały swoich oponentów. Spotkanie odbędą się już w przyszłym tygodniu.
W siedzibie Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej rozlosowano pary 1/16 finału Copa del Rey. Runda ta zostanie rozegrana już niedługo, od 16 do 18 grudnia. Wchodzą w niej do gry czterej półfinaliści krajowego Superpucharu, a więc Real Madryt, FC Barcelona, Atletico Madryt i Athletic Club.
To ważny moment sezonu dla Wojciecha Szczęsnego - w zeszłym sezonie zaczął przełamywać dominację Inakiego Peni właśnie od momentu, gdy "Duma Katalonii" wystartowała w Pucharze Króla. Zadebiutował 4 stycznia w starciu z UD Barbastro.
Teraz znowu jest numerem dwa, niekwestionowany priorytet w LaLiga i Champions League ma Joan Garcia, choć miał przerwę z powodu kontuzji. Polak z pewnością czeka zatem na krajowy puchar, bo zazwyczaj trenerzy stawiają w nim na golkiperów-zastępców. Może realnie liczyć na miejsce w wyjściowej jedenastce.
W teorii naszemu rodakowi zagraża powrót Marca-Andre ter Stegena, ale zdaniem Javiego Miguela z dziennika "As" Niemiec póki co będzie trzeci w hierarchii, co nie zwiastuje mu występów w Copa. Zawsze jednak może to się zmienić. 1/8 finału zostanie rozegrana w połowie stycznia, ćwierćfinały i pierwsze starcia półfinałowe w pierwszych dwóch tygodniach lutego. W futbolu to sporo czasu.
Potencjalnymi rywalami dla czterech wymienionych drużyn były Eldense, Guadalajara, Murcia, Talavera, Atlético Baleares i Ourense.
"Duma Katalonii" trafiła na Guadalajarę CF z regionu Kastylia-La Mancha. Miasto ma tylko 84 tysiące mieszkańców.
Real zagra z Talaverą, Athletic z Ourense, a Atletico Madryt jako jedyne z grona czterech "rozstawionych" trafiło oponenta nie z 3., lecz 4. poziomu rozgrywkowego - poleci na Majorkę, by na tej wyspie zagrać z Atletico Baleares.
Spotkania odbędą się na stadionach tych mniejszych zespołów, więc Szczęsny i spółka pojawią się na 8-tysięcznym Estadio Pedro Escartin. Poniżej zaprezentujemy także wszystkie inne zestawienia.
Pary 1/16 finału Pucharu Króla:
Guadalajara - FC Barcelona
Talavera - Real Madryt
Ourense - Athletic
Atletico Baleares - Atletico Madryt
Real Murcia - Real Betis
Eldense - Real Sociedad
Burgos - Getafe
Leonesa - Levante
Eibar - Elche
Deportivo la Coruna - Mallorca
Racing - Villarreal
Sporting Gijon - Valencia
Huesca - Osasuna
Granada - Rayo
Albacete - Celta
Alaves - Sevilla