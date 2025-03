Skandal ze stadionem za 700 milionów. Czuje się oszukany przez polityków

Dariusz Ostafiński, Interia: Przeczytam panu komunikat z Urzędu Miasta Lublina.

Wojciech Ryżyński, architekt, który wygrał przetarg na projekt wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego: Bardzo proszę.

Piszą, że dostał pan ultimatum. Jeśli w ciągu 30 dni nie dostarczy pan kompletnej dokumentacji związanej z projektem, to miasto rozpocznie procedurę odstąpienia od umowy. Reklama

- Teraz piszą, że zgodnie z umową mam oddać projekt, ale to nie o ten projekt chodzi.

Nie rozumiem.

- To ja może zacznę od początku.

Nowy stadion dla Motoru Lublin. Problemy zaczęły się, gdy okazało się, że to będzie kosztować 700 milionów

Jasne.

- Trzy lata temu przystąpiliśmy do przetargu, który wygraliśmy. Choć w obecnej sytuacji należałoby to stwierdzenie wziąć w cudzysłów. To był duży i skomplikowany projekt. Do współpracy zaprosiliśmy biura współpracujące z nami. Kilkadziesiąt osób pracowało nad tym przez rok. I to pomimo kiepskich warunków finansowych, bo już na starcie było jasne, że płatność będzie dopiero po wykonaniu. Na to jednak nie narzekam, bo na taką umowę się zgodziliśmy. Problemy zaczęły się, gdy okazało się, że ta nasza koncepcja będzie kosztowała 700 milionów.

Dlaczego tak dużo?

- Dlatego, że miasto zmieniło lokalizację. Działka przeznaczona pod nowy stadion była duża, ale wprowadzono tam boiska, które zajęły sporą powierzchnię, a musieliśmy zmieścić na tym terenie około czterech tysięcy miejsc parkingowych. Miasto Lublin miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nałożyło samo na siebie taki obowiązek i takie wytyczne dostaliśmy. Jedyną opcją, by te miejsca zrobić, było zejście pod ziemię. Przedstawiliśmy plan z tymi podziemnymi parkingami. Możliwy do realizacji, ale trudny wykonawczo i jak wspomniałem bardzo drogi. Reklama

I co wtedy?

- Wtedy miasto się obudziło, że trzeba te warunki zmienić, że trzeba zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zmniejszyć liczbę miejsc parkingowych i ogólnie zoptymalizować koszty, bo miasta nigdy by nie było stać na wybudowanie i utrzymanie obiektu za 700 milionów.

Jaka była wasza odpowiedź?

- Przystaliśmy na to i przystąpiliśmy do nowej koncepcji. Zapytaliśmy jednak, na jakiej podstawie mamy robić to nowe opracowanie i zapadła cisza.

Architekt Ryżyński o projekcie na nowy stadion dla Motoru: Miasto nie chciało podpisać aneksu

Rozumiem, że ten pierwszy projekt robiliście na podstawie wygranego konkursu i powiązanej z nią umowy, więc na ten drugi też chcieliście mieć jakiś papier.

- Dokładnie tak. Poprosiliśmy o aneks, bo nastąpiły istotne zmiany w stosunku do tego co było. Między innymi zmiana kubatury, powierzchni, funkcji stadionu czy zaprojektowanie dodatkowego budynku parkingowego. Zaproponowaliśmy, żeby wyjść ze stadionem w górę, żeby zminimalizować ingerencję w warunki wodne. Wcześniejsze zapisy planu miejscowego uniemożliwiały takie rozwiązanie, bo stadion nie mógł być za wysoki. Reklama

Miasto podpisało aneks?

- Nie podpisało. Czekaliśmy, ale to się nie wydarzyło. Nowa koncepcja została uzgodniona, zaopiniowana, odbyły się społeczne dyskusje, związki sportowe ustosunkowały się do nowego pomysłu, ale nowej umowy nie dostaliśmy. Według mnie to wszystko powinno się odbyć tak, że tamta stara umowa powinna zostać rozwiązana i powinien się odbyć nowy przetarg. Miasto jednak widziało szansę, żeby kontynuować prace, zapewniając nas, że przygotują aneks, który z racji licznych kontroli będzie dla nich bezpieczny.

To w czym problem?

- W tym, że nie ma aneksu i nie ma prawnych podstaw, by dalej pracować. Przez ten rok ponieśliśmy olbrzymie koszty. Przez rok słyszeliśmy obietnice, że dodatkowe opracowania będą rozliczone, że koszty rocznego przestoju zostaną pokryte.

Jak duże?

- Chodzi o milion złotych. Mając takie koszty, nie możemy robić czegoś bez umowy. Przez ten rok prac nad projektem były trudności, ale zawsze dochodziliśmy do porozumienia. Zawsze też jednak był problem, kiedy spisane przez nas ustalenia wysyłaliśmy na maila celem potwierdzenia. Wtedy z drugiej strony była cisza. Zakładaliśmy jednak dobrą wolę. Teraz widzę to tak, że przed wyborami sprawy nabierały tempa, a jak się wybory skończyły, to zaczął się impas. Reklama

Cugowski nie wierzy w nowy stadion Motoru Lublin. Co na to Ryżyński?

Ktoś mi powiedział, że w Lublinie chodzi o to, żeby stadion budować, a nie zbudować. Wielki fan Motoru Krzysztof Cugowski jest zdania, że tego obiektu dla żużla nigdy nie będzie.

- Też to słyszałem i nie wiem, co powiedzieć. Czuję się oszukany, bo ponieśliśmy koszty, a miasto nie chce podpisać aneksu do tamtej umowy i na dokładkę grozi odstąpieniem od umowy na wykonanie projektu, którego już nie chcą, bo okazał się za drogi.

Wy nie popełniliście żadnego błędu?

- Jasne, że zaczęliśmy się asekurować, że momentami się usztywnialiśmy, jak chodzi o stanowisko, ale nie możemy pracować bez aneksu. Jak tego nie będzie, to jak ktoś ma nam wypłacić pieniądze za wykonaną pracę? Bez umowy? Bo umowa była na projekt, z którego miasto już zdążyło zrezygnować. Ja już i tak dużo zaryzykowałem, godząc się na warunki miasta, czyli pracę przez rok bez wynagrodzenia.

Wrócę do komunikatu. Miasto pisze: do dziś wykonawca, mimo ponagleń Miasta, nie przedłożył pełnej i zgodnej z warunkami umowy dokumentacji.

- Oni teraz piszą, że zgodnie z umową miałem oddać projekt, ale raz jeszcze powtórzę, że to nie chodzi o ten projekt, który miałem wstępnie wykonać. Tego, na który była umowa, nie chcieli. Powiedzieli, że nie ma sensu budować obiektu, który ma kosztować 700 milionów, bo to za dużo. Reklama

To czego chcą?

- Chcą ten drugi projekt, który ma kosztować 200 milionów. To jest ten, na który nie ma aneksu.

Sprawa nowego stadionu dla Motoru Lublin najpewniej wyląduje w sądzie

A pan nie chce im dać?

- Oni mają ten projekt. Chcą jednak od nas pełnej dokumentacji środowiskowej, opinię geotechniczną i hydrogeologiczną oraz kilka innych dokumentów. Nie dostaną ich jednak, nie podpisując z nami aneksu. Tak, jak powiedziałem, ja już wystarczająco dużo zaryzykowałem i nie mogę dalej pracować, nie mając gwarancji, że pieniądze zostaną wypłacone. To są duże, poważne i trudne projekty, których nie załatwia się na gębę.

To jak dużo prac wykonaliście na gębę?

- Odpowiem, że zadbaliśmy o poduszki, widząc od pewnego czasu, co się dzieje.

Wygląda na to, że kolejne spotkanie z miastem odbędzie się już w sądzie?

- Tak może być jeśli miasto nie zmieni zdania i nie podpisze z nami aneksu, na bazie którego zostanie nam zapewnione wynagrodzenie za wykonaną przez ostatnie 30 miesięcy ciężką pracę. Wynagrodzenie za zaangażowanie dziesiątek ludzi i specjalistów w projektowaniu wielkich obiektów sportowych, są naszymi wieloletnimi partnerami, rozumieją sytuację, ale też w nieskończoność nie mogą czekać na należne im wynagrodzenie. Na ładne oczy i okrągłe słówka przedstawicieli miasta dłużej nie damy się nabierać. Reklama

Miasto Lublin wydało komunikat w sprawie stadionu

Komentarz Tomasza Fulary, Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Jestem zdumiony, że projektant za pośrednictwem mediów przekazuje informacje niezgodne z rzeczywistością. Fakty są zupełnie inne. W mojej ocenie jest to celowe działanie wymierzone przeciwko miastu i próba ratowania swojej sytuacji oraz usprawiedliwiania braku wywiązania się z zapisów umowy. Pomimo naszych ponagleń oraz zastosowanych sankcji prawnych wykonawca wciąż nie przekazał Miastu kompletnej dokumentacji projektowej. Obowiązująca umowa oraz dokumety, którymi dysponujemy, jasno wskazują, że projektant w swoich publicznych wypowiedziach mija się z prawdą. Bezpodstawne są również wszelkie stwierdzenia sugerujące, że Miastu nie zależy na budowie wielofunkcyjnej hali.

Projektant przekazał miastu jedną prawidłowo wykonaną, zgodną z ustaleniami i umową, koncepcję nowej wielofunkcyjnej hali, która była poddana konsultacjom społecznym i w efekcie skierowana do realizacji dalszych prac projektowych. Nie przedstawił natomiast symulacji cenowej dla garażu podziemnego na kwotę, jak tym razem podaje 700 mln zł., a we wcześniejszych doniesieniach medialnych wskazywał kwotę 400 mln zł. Z ustaleń z września 2022 r. szacowany koszt realizacji konstrukcji części podziemnej - dwóch kondygnacji podziemnego parkingu pod całą płytą stadionu dla około 2,2 tys. samochodów wraz z niezbędnymi instalacjami -określono na kwotę ok. 123,4 mln zł. Reklama

Ponadto, wbrew pojawiającym się sugestiom zaproponowane przez projektanta zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie skutkowały potrzebą dodatkowych prac projektowych, bo od początku września 2022 r. (w ciągu miesiąca od zawarcia umowy) projektant znał wytyczne co do zakresu, jaki ma obejmować koncepcja, którą zgodnie z tymi ustaleniami złożył w listopadzie 2022 r. Zamiast podziemnego parkingu projektant miał zaprojektować wolnostojący wielopoziomowy parking na ponad 600 miejsc.

Miasto wielokrotnie podejmowało próbę aneksowania umowy z wykonawcą. Pierwsze propozycje aneksów zostały przekazane w już czerwcu 2023 roku i dotyczyły zmiany terminu realizacji usługi. Kolejne, podpisane przez przedstawicieli miasta propozycje aneksów, opracowane w odpowiedzi na wnioski wykonawcy, zostały przesłane w listopadzie 2023 r. i ponownie dotyczyły wydłużenia terminu realizacji usługi (zgodnie z ustaleniami z wykonawcą z sierpnia 2023 r.), ale również waloryzacji wynagrodzenia (zgodnej z zapisami w umowie). Pomimo wcześniejszych ustaleń wykonawca odmówił podpisania wysłanych mu aneksów i zażądał dodatkowych zmian wykraczających poza zapisy umowne oraz stojących w sprzeczności z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych, m.in. w zakresie płatności niezgodnych z zawartą umową. Reklama

Przypomnijmy, że Konsorcjum Kavoo Invest i Sybilski, Wesoły and Partners Constructions już kilka miesięcy temu miało przekazać miastu kompletną dokumentację hali wielofunkcyjnej, w tym m.in.: do 19 lipca 2024 r. dokumentację i opinię geotechniczną oraz hydrogeologiczną, projekty budowlane, a także projekty rozbiórek i informacje BiOZ, zaś do 19 maja 2024 r. dokumentację środowiskową wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Biuro Projektowe miało we własnym zakresie pozyskać również pozytywne uzgodnienia, decyzje i opinie dokumentacji projektowej od środowisk sportowych, gestorów mediów oraz właściwych urzędów. Jednak do dziś wykonawca, mimo ponagleń Miasta, nie przedłożył pełnej i zgodnej z warunkami umowy dokumentacji.

Tym samym od lipca ubiegłego roku powinniśmy już dysponować kompletną dokumentacją i kosztorysem, który pozwoliłby na planowanie wydatków inwestycyjnych, w tym możliwości dofinansowania i budowy tej inwestycji. Zleciliśmy opracowanie dokumentacji w zamówieniu publicznym, wyłoniliśmy wykonawcę, który legitymuje się udokumentowanym doświadczeniem w projektowaniu tego typu obiektów, opracowaliśmy harmonogram prac i oczekujemy konkretnych efektów. Nie ma mowy o żadnym drugim projekcie, stąd trudno nam się odnieść do tego, co projektant ma na myśli. Przedmiot umowy cały czas pozostaje bez zmian. Reklama

Zgodnie z umową płatność ze strony Miasta za wykonane, zakończone elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej może nastąpić dopiero na podstawie faktury wystawionej na podstawie zatwierdzonego przez Miasto protokołu zdawczo-odbiorczego.

W tym momencie wiąże nas jeszcze umowa z biurem projektowym. Jednak z uwagi na upływ czasu i brak realizacji umowy podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu procedury odstąpienia od umowy.

W Lublinie brakuje obiektu dla drużyn sportów zespołowych, a planowana przez nas wielofunkcyjna hala to także miejsce rozgrywek meczów koszykówki, siatkówki czy piłki ręcznej. Nowy obiekt będzie więc spełniał kilka funkcji, nie będzie to tylko i wyłącznie stadion żużlowy. Zależy nam na realizacji tej inwestycji i nie zamierzamy z niej rezygnować. Do realizacji tej inwestycji przygotowujemy się również pod kątem infrastruktury drogowej, która w tym rejonie już powstała.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk obiecuje nowy stadion żużlowy dla Motoru od kilku lat. / Anita Walczewska / East News

Wojciech Ryżyński, architekt. / archiwum prywatne