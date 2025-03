Manchester United już dawno nie był w tak dramatycznej sytuacji w Premier League - "Czerwone Diabły" znajdują się na 14. miejscu w tabeli angielskiej ekstraklasy i choć ich przewaga nad strefą spadkową jest więcej niż bezpieczna (17 pkt), to nie ulega wątpliwości, że kibice zespołu uważają obecne wyniki za prawdziwą katastrofę.

20-krotni mistrzowie Anglii szukają odrodzenia oczywiście przede wszystkim na boisku, ale w tle dochodzi też u nich do poważnych przemian organizacyjnych. Nowy współwłaściciel klubu, sir Jim Ratcliffe , wziął sobie za cel m.in. drastyczne cięcie kosztów (stąd fala zwolnień pracowników), ale jednocześnie nie rezygnuje on z zdecydowanie wymagających pod względem finansowym celów. 11 marca w tym kontekście pojawił się niezwykle ważny komunikat.

Do jednej bramki / POLSAT BOX GO

DJB: Kto zagra w reprezentacji w przypadku kontuzji Lewandowskiego? WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT BOX GO

Manchester United opuści swój dotychczasowy dom. Old Trafford zastąpi całkiem nowy stadion

United ogłosili bowiem oficjalnie, że po grubo ponad wieku opuści swój dotychczasowy stadion, Old Trafford i przeniesie się na nowy, wybudowany w pobliżu całkiem od zera, obiekt. Ma on być największą tego typu konstrukcją w kraju i pomieścić ok. 100 tys. osób. W sieci pojawiła się też jego wizualizacja...