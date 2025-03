Paul Pogba wraca po zawieszeniu. "Trenuje na 1000 procent, otrzymał wiele ofert"

We wrześniu 2023 roku kariera piłkarska Paula Pogby obróciła się o 180 stopni. Wtedy właśnie zanotował swoje ostatnie 28 minut na boisku jeszcze w barwach Juventusu przeciwko Empoli. Kilka dni później testy dopingowe wykazały u niego wynik dodatni - w badaniu wykryto dehydroepiandrosteron , pochodną testosteronu. Początkowo zgodnie z decyzją Krajowego Trybunału Antydopingowego z lutego 2024 roku miał on pauzować cztery lata , do 2027 r., lecz finalnie zawieszenie zostało skrócone do 18 miesięcy.

Pogba był na meczu z Beckhamem. W grze być może MLS

Pomocnikowi najbardziej zależy na powrocie do reprezentacji Francji, z którą w 2018 roku zdobył mistrzostwo świata. Jego głównym celem ma być mundial w 2026 roku w USA, Meksyku i Kanadzie. Niestety mimo możliwości powrotu do grania Pogba wciąż pozostaje bez klubu.

Jedyną realną szansą do powrotu na boisku wydaje się być amerykańska liga MLS, gdzie okienko transferowe otwarte jest do 23 kwietnia. Co więcej piłkarz spotkał się niedawno z właścicielem Interu Miami, Davidem Beckhamem, z którym wspólnie obejrzał mecz. Nie znaczy to natomiast, że to zespół z Florydy będzie jego nowym pracodawcą.